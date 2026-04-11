STARTO ENTERTAINMENTは11日、公式サイトなどで、中島裕翔（32）と女優新木優子（32）の結婚を発表した。昨年末に一部週刊誌が2人の交際を報じていた。同社所属タレントの結婚発表は今年初。

同じ93年生まれで同学年の2人は、17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。

近年は同事務所所属タレントの結婚発表が相次いでいる。昨年は堂本光一（47）ら5人が結婚を発表し、24年は堂本剛（47）ら過去最多6人が発表する結婚ラッシュだった。1年間で6人の発表は、21年の3組（櫻井翔、相葉雅紀、坂本昌行）を超える多さだった。

◆近年のSTARTO社所属タレントの結婚、カッコ内はお相手

▼25年12月28日 DOMOTO堂本光一（一般女性）

▼同10月24日 WEST．神山智洋（一般女性）

▼同10月14日 SUPER EIGHT村上信五（一般女性）

▼同2月24日 SUPER EIGHT大倉忠義（一般女性）

▼同1月3日 WEST．桐山照史（バレーボール元女子日本代表の狩野舞子さん）

▼24年8月12日 Hey！Say！JUMP八乙女光（一般女性）

▼同6月7日 Hey！Say！JUMP有岡大貴（女優松岡茉優）

▼同3月13日 NEWS小山慶一郎（AAA宇野実彩子）

▼同3月3日 NEWS加藤シゲアキ（一般女性）

▼同1月16日 （当時）KAT−TUN中丸雄一（元日本テレビアナウンサー笹崎里菜さん）

▼同1月11日 （当時）KinKi Kids堂本剛（ももいろクローバーZ百田夏菜子）