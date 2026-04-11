WWH（ワールドワイドハンサム）のキャッチフレーズで知られる、BTSのJIN。小顔とすらりと伸びた首、長い脚が生み出す完璧なプロポーションは、圧倒的な存在感を放っている。

【写真】“ワールドワイドハンサム”BTSジンの小顔＆脚長スタイル（全５投稿）

兵役後のソロ活動を経て、3月20日には最新アルバム『ARIRANG』をリリースし、グループとして待望のカムバック。熱い注目が集まる中、今回はJINの思わず息を呑むスタイルにフォーカスする。

■エレガントな白シャツ×黒スラックスコーデで際立つスタイル

JINが、グローバルアンバサダーを務めるGUCCIの「2026年春夏コレクション」（イタリア・ミラノ）を訪れた際のショット。同ブランド「La Famiglia」コレクションの白シャツに黒のスラックスを合わせた、シンプルで上品なスタイリングでテラスに佇む。

シャツボタンを大胆に開けた着こなしが大人の色気を引き立て、均整の取れたプロポーションがより際立つ。

同じスタイリングでソファに横たわるショットでは、まっすぐに伸びた脚の長さとスリムなラインに思わず目を奪われる。SNSには「ほぼ脚」「頭身どうなってるの」といった声が寄せられた。

■芝生に足を伸ばしたリラックスショットでも際立つ脚長

春の日差しを感じさせる屋外でのショット。深みのあるブラウンのスエードジャケットに黒のボトムスを合わせた、シックな装いを披露。

穏やかな表情を浮かべながら、傾斜のある芝生に長い脚を投げ出すように座る姿は、自然体でありながら圧倒的なスタイルの良さを印象づける。

■ブラックスーツ×ブルーシャツで爽やかな色気

アルバムのタイトル曲「SWIM」のライブクリップ“Swimming Pool ver.”のオフショットでは、シルエットの美しいブラックスーツに、ラフに開けたライトブルーのシャツを合わせたスタイリングを披露。ストレートに落ちるパンツラインが脚の長さを強調している。

洗練された装いと、ピースサインで微笑みを浮かべる自然体な表情のギャップで見る者の視線を惹きつけた。

■ミラノの夜景に映えるシックな佇まい

2024年、イタリア・ミラノで開催された「2025年春夏ウィメンズコレクション」のアフターパーティーでのショット。JINはブラックシャツにブラウン系のボトムスを合わせたシックな装いで登場。

グラスを手にした姿は小顔ぶりを際立たせ、美しいカッティングのボトムスが脚のラインをより引き立てる。ライトアップされたミラノの街並みを背に、その存在感が一層際立っている。