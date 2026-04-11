【ネコ漫画】愛猫の身体で楽しそうに遊ぶ飼い主!?その姿に「癒やされた」などの共感コメント＆8.2万超えの大反響
【漫画を読む】ウサギのように見える猫だが…!?
先日、『コネコネ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.5万人(2026年4月6日現在)、今回紹介する漫画も8.2万いいね(2026年4月6日現在)を超える人気漫画家だ。
キュルガをお腹の上に乗せて優しく撫でてあげるフータ。頭を撫でながら両耳を真ん中に寄せて、キュルガはうさぎのようになる。キュルガは気持ちよさそうにしていて、ご機嫌な様子だ。
その後フータは両手でキュルガの背中を掴んで、今度はギョウザを表現する。するとキュルガはつぶっていた目をゆっくり開けて、フータの方をチラリと見る。キュルガの機嫌を察して、『ギョウザはやめておこう』と思ったフータであった。
キュルガを撫でながら遊びが止まらないフータ！漫画を読んだユーザーからは「癒やされた」「かわいすぎるwww」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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