10日から受注開始…選手着用のリングを139個のダイヤで忠実に再現

ドジャースのワールドシリーズ連覇を記念し、豪華なジュエリーが登場する。ファナティクス・ジャパンは9日、MLBワールドシリーズ連覇を記念した「ドジャース チャンピオンリングコレクション」の受注販売を、10日の午後12時からMLB公式オンラインショップで開始すると発表した。

今回のコレクションの目玉となる「ネーションリング」は、本拠地でのダイヤモンドバックス戦で行われたセレモニーにて、選手たちが着用したチャンピオンシップリングを忠実に再現したものだ。リングトップには勝利の象徴である「WORLD CHAMPIONS」の文字を計139個のダイヤモンドで表現。中心には頂点に立った証としての特別なダイヤモンドが配置されており、王者の輝きを細部まで追求した逸品となっている。

ラインナップは全4種類。10金イエローゴールドを使用した「ネーションリング」は220万円、同じく10金イエローゴールドの「バンドリング」は57万円で販売される。また、日常使いしやすいスターリングシルバー製の「バンドリング」は13万円、10金イエローゴールドの「チャームネックレス」は75万円という価格設定だ。

いずれも2年連続の優勝という栄光と、高い芸術性を融合させた傑作といえる。受注期間は10日から5月11日の午後12時まで。メジャー史に刻まれる連覇の記憶を形にした最高級の記念アイテムに、世界中のファンから熱い視線が注がれそうだ。（Full-Count編集部）