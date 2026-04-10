なぜか若く見える人の共通点。年齢より上に見える人との差は“ここ”にあった
「同じ年齢なのに、なぜか彼女の方が若く見える」と感じたことはありませんか？自分と大して違わないはずなのに、印象に差が出る。その理由は、実は細かな“見え方の違い”にあります。
“肌の質感”が軽いかどうか
若々しく見える人は、肌に厚みを感じさせません。ベースメイクはカバーしすぎず、素肌感を残す仕上がり。光が自然に透けることで、印象が軽くなります。
一方で、しっかり隠そうとするほど質感は重くなり、結果的に年齢を感じさせやすくなることも。きれいに見せるつもりの工夫が、逆効果になることは少なくありません。
“髪の動き”にも差が出る
髪も大きな分かれ目です。若々しく見える人は、毛先や表面に自然な動きがあり、軽やかな印象をつくっています。
“抜け感”をつくれているか
もうひとつのポイントは抜け感。若く見える人は、どこかに余白を残しています。メイクもファッションも、すべてを作り込まず、軽さを感じさせるバランス。
対して、すべてをきっちり整えようとすると、どこか硬く、古い印象につながりやすくなります。
若々しさは、何かを足すことで生まれるものではありません。むしろ“重さを減らすこと”で、自然と引き出されていきます。肌・髪・全体のバランスを少し整えるだけで、印象は大きく変わるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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