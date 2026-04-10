【大橋和也（なにわ男子）×寺西拓人（timelesz）】真逆のようで相性ぴったり！？ふたりの“共通点”をネホハホ♡
見た目もキャラクターもそれぞれ違った魅力を持つ、なにわ男子・大橋和也さんとtimelesz・寺西拓人さん。今回は、2択トークやインタビューを通して「2人の共通点」を探ってみました。読めば読むほど相性のよさが伝わる、仲良しムード満点なトークをお楽しみください♡
ふたりの【共通点】
話してみると、真逆のようでいて、実はちょっと似ているところもたくさん発見！そんなふたりのふと重なる瞬間＝共通点に迫ってみました。
相性ぴったりなふたりの【2択トーク】
生活タイプは…
仕事仲間とは...
惹かれるのは…
一度だけ行けるなら…
片づけは…
一生無料になるなら…
好きな季節は…
お風呂は…
買い物するときは…
一緒にいて心地いいのは…
私服は…
感情を…
“気があう”ふたりの深堀りトーク
Question 今日の撮影で見つけたおふたりの共通点は？
大橋和也（以下、大橋）：「2人ともお酒を飲む。しかもあてがないと無理！」
寺西拓人（以下、寺西）：「だからバーより居酒屋派。僕もおいしいごはんとお酒っていうのが好きなんです」
Question 性格的に似ていると思うところは？
大橋：「まぁ……余裕のあるオトナってところですかね？（キリッ）」
寺西：「あるよね〜」
大橋：「オトナの色気があるところですね〜（笑）」
Question グループ活動をする上での共通点は？例えばグループ活動をする上で大切にしているところは？
寺西：「聞きたい！」
大橋：「僕はメンバーの個人の活動も応援したいし、逆に僕が舞台をやるって言ったらメンバーたちが応援してくれる。お互いに切磋琢磨して、それぞれが吸収したことをグループで出しあって、お互いの活動を褒めあうこともありますね。
あと僕たち関西人なんでよくしゃべるんですよ。僕が静かになるぐらい。それぐらい本当にわちゃわちゃしてます。だから会話も大事だなって思いますね」
寺西：「僕も同じかもしれません。コミュニケーションをとることは意識してるかな。色々な経験を経た初期メンバーの3人がいるっていうのがいちばん大きくて。
コミュニケーションが大事っていうのを改めて彼らが教えてくれるので、いい意味で影響を受けています」
Question 今後ふたりの仲を深めるためにやってみたいことは？
大橋：「居酒屋とか行ってみたいな。テーマパークもいいけど寺西君はちょっと違うのかなって」
寺西：「テーマパーク好きなの？俺一昨日行ったよ」
大橋：「え！僕2、3日後に行きますよ！」
寺西：「ニアミスだったね」
大橋：「テーマパーク好きなんですか？」
寺西：「めっちゃ好き！乗り物っていうよりもテーマパークのあの雰囲気が大好き！散歩するだけで楽しいし、パレードとかも見られたら見たい派」
大橋：「意外！2択の質問でも言ってたけど、クールなイメージあるけど、『実は人といるほうがいい』って言ってたじゃないですか。 そういうところあるのが意外です」
寺西：「僕ひとりはなにもできないですもん」
Question じゃあ、いつかふたりでテーマパークに行くことがあったら教えてもらえますか？
大橋：「もちろん。でも、もし見つけてもそっとしておいてください。 ふたりのデートなんで！」
INFORMATION
EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP『AmberS -アンバース-』
永遠の若さをめぐる秘薬を軸に、少年たちの純粋さと残酷さ、友情や裏切りが交錯する物語。
有明の新劇場EX THEATERARIAKEのこけら落としとして、4月25日〜5月24日に上演される本作。ふたりの出会いが生み出す化学反応に注目！
大橋和也
おおはし・かずや●1997年8月9日生まれ、福岡県出身。なにわ男子のリーダーとして親しまれる一方で、歌やダンスで見せる豊かな表現力にも定評がある。
ドラマ『消しゴムをくれた女子を好きになった。』『君がトクベツ』などでは俳優としても着実に存在感を発揮している。
寺西拓人
てらにし・たくと●1994年12月31日生まれ、神奈川県出身。2025年2月よりtimeleszのメンバーとして活動をスタート。
豊富な舞台経験で磨かれた繊細な表現力で、舞台『マラソン』やドラマ『ラーメンD 松平國光』シリーズなど幅広い作品で活躍。
文／豊澤恵