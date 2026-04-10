【大橋和也（なにわ男子）×寺西拓人（timelesz）】真逆のようで相性ぴったり！？ふたりの“共通点”をネホハホ♡

見た目もキャラクターもそれぞれ違った魅力を持つ、なにわ男子・大橋和也さんとtimelesz・寺西拓人さん。今回は、2択トークやインタビューを通して「2人の共通点」を探ってみました。読めば読むほど相性のよさが伝わる、仲良しムード満点なトークをお楽しみください♡

ふたりの【共通点】 話してみると、真逆のようでいて、実はちょっと似ているところもたくさん発見！そんなふたりのふと重なる瞬間＝共通点に迫ってみました。

相性ぴったりなふたりの【2択トーク】 生活タイプは… ◎夜型△朝方 仕事仲間とは... ◎すぐ仲よくなる△慎重に距離を縮める 惹かれるのは… ◎笑顔が多いコ△クールビューティー 一度だけ行けるなら… ◎過去△未来 片づけは… ◎すぐやる△後でまとめてやる 一生無料になるなら… ◎寿司△焼き肉 好きな季節は… ◎冬△夏 お風呂は… ◎長風呂△シャワーでサッと派 買い物するときは… ◎直感△じっくり考える 一緒にいて心地いいのは… ◎先輩△後輩 私服は… ◎モノトーンが多い△カラーが多い 感情を… ◎内に秘めるほう△表に出すほう

“気があう”ふたりの深堀りトーク

Question 今日の撮影で見つけたおふたりの共通点は？ 大橋和也（以下、大橋）：「2人ともお酒を飲む。しかもあてがないと無理！」 寺西拓人（以下、寺西）：「だからバーより居酒屋派。僕もおいしいごはんとお酒っていうのが好きなんです」

Question 性格的に似ていると思うところは？ 大橋：「まぁ……余裕のあるオトナってところですかね？（キリッ）」 寺西：「あるよね〜」 大橋：「オトナの色気があるところですね〜（笑）」

Question グループ活動をする上での共通点は？例えばグループ活動をする上で大切にしているところは？ 寺西：「聞きたい！」 大橋：「僕はメンバーの個人の活動も応援したいし、逆に僕が舞台をやるって言ったらメンバーたちが応援してくれる。お互いに切磋琢磨して、それぞれが吸収したことをグループで出しあって、お互いの活動を褒めあうこともありますね。 あと僕たち関西人なんでよくしゃべるんですよ。僕が静かになるぐらい。それぐらい本当にわちゃわちゃしてます。だから会話も大事だなって思いますね」 寺西：「僕も同じかもしれません。コミュニケーションをとることは意識してるかな。色々な経験を経た初期メンバーの3人がいるっていうのがいちばん大きくて。 コミュニケーションが大事っていうのを改めて彼らが教えてくれるので、いい意味で影響を受けています」

Question 今後ふたりの仲を深めるためにやってみたいことは？ 大橋：「居酒屋とか行ってみたいな。テーマパークもいいけど寺西君はちょっと違うのかなって」 寺西：「テーマパーク好きなの？俺一昨日行ったよ」 大橋：「え！僕2、3日後に行きますよ！」 寺西：「ニアミスだったね」 大橋：「テーマパーク好きなんですか？」 寺西：「めっちゃ好き！乗り物っていうよりもテーマパークのあの雰囲気が大好き！散歩するだけで楽しいし、パレードとかも見られたら見たい派」 大橋：「意外！2択の質問でも言ってたけど、クールなイメージあるけど、『実は人といるほうがいい』って言ってたじゃないですか。 そういうところあるのが意外です」 寺西：「僕ひとりはなにもできないですもん」

Question じゃあ、いつかふたりでテーマパークに行くことがあったら教えてもらえますか？ 大橋：「もちろん。でも、もし見つけてもそっとしておいてください。 ふたりのデートなんで！」