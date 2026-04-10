【「南みゆか2nd写真集『à la mode』」】 4月10日発売 価格：3,960円

カバー画像 （C）SHOGAKUKAN

【拡大画像へ】

小学館は、「南みゆか2nd写真集『à la mode』」を本日4月10日に発売した。価格は3,960円。

本書は、「現役アイドル最強ボディ」とも呼ばれる南みゆかさんの写真集。撮影はバリ島で行なわれ、ビーチで水着姿を披露したり、夜のベッドではセクシーな赤のランジェリーで艶な表情を披露したりと、20歳を迎えた彼女の大人の魅力も詰まった1冊となっている。

【南みゆかさんコメント】

20歳という節目を迎えた今作は、これまで以上に大胆で攻めたショットが詰まった一冊になりました。正直、これまでの撮影の中で一番ドキドキして、緊張もしました。でもその分、ここでしか見られない、今だからこそ見せられる南みゆかをしっかりと収めることができたと思っています。たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです。ぜひ、楽しみにしていてください。

イベント情報

本書の発売を記念したお渡し握手会を東京と名古屋で開催する。

【東京】

日時：2026年4月11 日13:00～

場所：日販本社オチャノバ（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング 7F）

【名古屋】

日時：2026年4月12日13:00～

場所：ジュンク堂書店名古屋店（名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1F）

撮影：LUCKMAN