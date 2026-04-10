ドリンク、とりわけお酒を飲むときに重宝するロックアイス。今、SNS上ではそんなロックアイスを販売する自動販売機が大きな注目を集めている。



【写真】新横浜駅ホームに設置された「ロックアイス自販機」

「【朗報】新横浜駅、新幹線に乗る前にめちゃくちゃ需要ありそうな自販機を生み出す」と件の自動販売機を紹介したのは"自動販売機マニア"として活動する石田健三郎さん（@jido__hanbaiki）。



ビニールカップに山盛りの氷がおさまったこのロックアイス。これさえあれば缶のチューハイやハイボールがグレードアップ！もちろんウイスキーや焼酎の原酒もロックスタイルで楽しめるので、新幹線の旅がより充実すること請け合いだ。



石田さんにお話を聞いた。



ーーこの自販機をご覧になったご感想を。



石田：「着眼点が素晴らしい！」と思いました。これまでも業務用の氷の自販機などはあったのですが、カップのロックアイスの自販機は初。わずか200円で新幹線の旅がグレードアップするのはコスパ最強の贅沢。暖かくなるこれからの季節にさらなる需要が見込まれる自販機です。



ーーさっそくご自身でも何か飲まれたのでしょうか？



石田：保冷バックに入れて自宅に持ち帰り、レモンサワーを入れて飲みました、最高でした。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



石田：「これは絶対流行る」、「前から欲しいと思っていた」、「他の駅にも置いて欲しい」という意見が多数ありました。新横浜での設置が成功した暁には東京、名古屋、新大阪などにも拡大して欲しいです。



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SNSユーザー達から数々の絶賛の声が寄せられた今回の投稿。酒飲みの筆者としても、新幹線駅のみならず路上にもぜひ設置して欲しい自動販売機だ。



なお、今回の話題を提供してくれた石田さんは2月17日に初の著書『自動販売機マニア！』（IKAROS）を上梓。これまで出会ったユニークな自販機たちを食べ物・飲み物・雑貨の3種類に分け紹介している。購入日時や設置場所も掲載しているのでガイドブック的な使い方も可能。ご興味ある方はぜひゲットしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）