株式会社サイトロンジャパンは、大口径の対物レンズを採用した双眼鏡「Comet Scan 25×100」を4月17日（金）に発売する。

淡い光を放つ星雲や星団、彗星などの観測を想定したモデル。一般的に対物レンズ有効径が大きいと解像力と明るさが増し、本モデルは100mmという大口径を採用する。天体観測のほか、朝夕の薄暗い環境での野生動物観察や、警備用途などにも利用できるという。

高屈折率のBaK4硝材をプリズムに採用。すべてのレンズ面にフルマルチコートを施すことで、高い透過率と色再現性を実現した。

焦点調整にはIF（インディビジュアルフォーカス）方式を採用し、左右それぞれの視度に合わせたピント調整が可能。アイレリーフ長を15.5mmと長めにとり、眼鏡装着時でも広い視野を確保した。

完全防水設計を採用。外装にはゴム素材を使用し、寒冷地でも保持しやすいという。接眼部のゴム見口により、目に当てた際の快適性にも配慮している。

三脚座を標準装備しており、三脚に固定することで安定した観測が行える。

専用のアルミケースが付属する。

倍率：25倍 対物レンズ：100mm プリズム：ポロプリズム（BaK4） コーティング：フルマルチコート 実視界：3° 1,000m先視界：52m ひとみ径：4mm 明るさ：16 アイレリーフ：15.5mm 最短合焦距離：25m 防水：完全防水 外形寸法：256×130×388mm 質量：3,970g 付属品：専用アルミケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス 価格：6万4,000円前後