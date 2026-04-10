フジテレビの三上真奈アナウンサーが１０日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演し、この日の放送を最後に産休に入ることを発表した。

オープニングで設楽が「ご報告があります」と切り出し「三上さんがですね、本日、最後で産休に入る」と発表した。

これに３月３０日から放送時間が午前９時からに拡大した同番組でＭＣを務める三上アナは「そうなんです。番組がパワーアップしたばかりで大変恐縮なんですけども、一端、ストップさせていただいて」と伝えると、出演者は「めでたいことだね」などと祝福していた。

三上アナは今年２月１９日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表していた。インスタでは「この度、新しい命を授かりました 産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と報告。 「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします」とつづった。

三上アナは早大商学部を卒業し、２０１３年入社。「ミカパン」の愛称で親しまれ、現在は同局の朝の情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・前９時５０分）でＭＣを務めている。２１年１月に会社員の男性と結婚した。