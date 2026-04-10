【台風４号発生】熱帯低気圧＝台風のたまごが発達 気象庁

トラック諸島近海にある「熱帯低気圧」が発達し、台風４号が発生しました。日本の南に進むおそれがあるため、今後気象庁から発表される最新情報に注意してください。

台風の進路と勢力予想 非常に強い勢力 最大瞬間風速７０ｍへ 気象庁

台風４号は、１０日午前３時にはトラック諸島近海にあって、１時間に20キロの速さで西へ進んでいます。

中心気圧は996 ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18 m/s

最大瞬間風速は25 m/s です。

12日にはカロリン諸島で強い台風に発達し、ほとんど停滞し、

中心気圧は965ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速 は35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速は50 m/s (100 kt)と推定されています。

13日までには非常に強い勢力に発達し、マリアナ諸島を北西に進む見込みです。

中心気圧は、920ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は50 m/s

最大瞬間風速は70 m/s と推定されています。

雨風シミュレーション10日（金）～19日（日）

シミュレーションでは台風４号が、「サイパン」や「グアム」の南に現れ、だんだんと勢力を強め、西から北へと進路を変えそうです。１８日（土）頃には「沖縄の南」に達する予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される台風情報に注意してください。

全国各都市の週間予報「９日（木）から１５日（水）」

週間予報を『各都道府県につき５都市』ずつ画像で掲載しています。１２日（日）にかけて、発達した低気圧の影響で北日本は荒れた天気となり、低気圧の発達の程度によっては大雨となるおそれがあります。画像でご覧ください。

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