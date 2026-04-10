.GOCOCi リニューアル♡ノンワイヤーで楽しむ新インナースタイル
毎日のインナーもおしゃれに楽しみたい♡そんな気分にぴったりのブランド「GOCOCi」がリニューアル。ノンワイヤーの快適さはそのままに、ファッションとして楽しめる新しいスタイルを提案しています。着るだけで気分が上がるラインナップで、インナーの概念をアップデート。今注目の新しいインナー選びをチェックしてみてください♪
ファッション視点の新ライン♡
GOCOCiは「Inner Base」「Mix and Match」「cooomy.」の3ライン構成に進化。
「Inner Base」は洋服にひびきにくいベーシックアイテム、「Mix and Match」は見せても使えるデザイン、「cooomy.」は見せブラとしても活躍するファッション性の高いラインです。
インナーと洋服の境界をなくす新しいスタイルが魅力です。
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注目の新作アイテム
「Inner Base」からは綿混ハーフトップ（CGG551・2,970円税込）や脇高設計ブラ（CGG266・3,190円税込・S～LL）などが登場。
「cooomy.」ではブラレット（CGG246・4,290円税込）やバンドゥ（CGG247・4,290円税込）、ブラトップ（UGG244・5,500円税込）など、見せて楽しめるデザインが揃います。
カラーはメロン・ホワイト・ワインなどトレンド感のある展開です。
POP UP＆体験イベント
2026年4月16日（木）～4月26日（日）に、レイ ビームス 新宿店とビームス ストリート 梅田でPOP UPを開催。
期間中はInstagramフォローでステッカー、購入で巾着ポーチのプレゼントも用意されています。※なくなり次第終了
ブランドの世界観を直接体感できるチャンスです。
インナーもおしゃれに楽しむ時代へ
GOCOCiのリニューアルは、快適さとファッション性を両立した新しいインナーの提案♡見せる・重ねる・楽しむという自由なスタイルで、毎日のコーディネートがもっと楽しくなります。
自分らしい着こなしを叶える一枚を、ぜひ取り入れてみてください♪