.GOCOCi リニューアル♡ノンワイヤーで楽しむ新インナースタイル

毎日のインナーもおしゃれに楽しみたい♡そんな気分にぴったりのブランド「GOCOCi」がリニューアル。ノンワイヤーの快適さはそのままに、ファッションとして楽しめる新しいスタイルを提案しています。着るだけで気分が上がるラインナップで、インナーの概念をアップデート。今注目の新しいインナー選びをチェックしてみてください♪

ファッション視点の新ライン♡

GOCOCiは「Inner Base」「Mix and Match」「cooomy.」の3ライン構成に進化。

「Inner Base」は洋服にひびきにくいベーシックアイテム、「Mix and Match」は見せても使えるデザイン、「cooomy.」は見せブラとしても活躍するファッション性の高いラインです。

インナーと洋服の境界をなくす新しいスタイルが魅力です。

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注目の新作アイテム

「Inner Base」からは綿混ハーフトップ（CGG551・2,970円税込）や脇高設計ブラ（CGG266・3,190円税込・S～LL）などが登場。

「cooomy.」ではブラレット（CGG246・4,290円税込）やバンドゥ（CGG247・4,290円税込）、ブラトップ（UGG244・5,500円税込）など、見せて楽しめるデザインが揃います。

カラーはメロン・ホワイト・ワインなどトレンド感のある展開です。

POP UP＆体験イベント

2026年4月16日（木）～4月26日（日）に、レイ ビームス 新宿店とビームス ストリート 梅田でPOP UPを開催。

期間中はInstagramフォローでステッカー、購入で巾着ポーチのプレゼントも用意されています。※なくなり次第終了

ブランドの世界観を直接体感できるチャンスです。

インナーもおしゃれに楽しむ時代へ

GOCOCiのリニューアルは、快適さとファッション性を両立した新しいインナーの提案♡見せる・重ねる・楽しむという自由なスタイルで、毎日のコーディネートがもっと楽しくなります。

自分らしい着こなしを叶える一枚を、ぜひ取り入れてみてください♪