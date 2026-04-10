日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「トミカ」を4月10日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は510円（税込）より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「ドラえもん」に続いて、今月は新たなハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」が登場する。今回はいつも通りの2シリーズ同時展開となっており、第1弾は4月10日から4月23日まで、第2弾は4月24日から5月7日まで展開され、それぞれ各弾4種類＋ひみつのおもちゃ1種を含む合計9種類が用意されている。また、5月8日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた！」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「トミカ」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことができたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

「ハッピーセット」シリーズ 関連記事

本稿でご紹介するハッピーセット「トミカ」は、定番のパトカーや消防車、救急車などに加えて、マクドナルドオリジナルの車両や新型のレーシングカーなど、いつも通りバラエティに富んだ乗り物がラインナップされている。

ちなみに、このトミカはタカラトミーが1970年から発売しているミニカーシリーズの名称だ。その特徴は、車種の豊富さである。おもちゃ売場などでも見かけることがあるが、乗用車など一般的な車両だけではなく、なかなか実物を見る機会の少ない車両も含めて製品化されている。毎年4月はこの「トミカ」がハッピーセットに登場するのが定番となっているが、今回も想像以上にユニークなラインナップとなっていた。

なお、同時展開されるハッピーセット「サンリオキャラクターズ」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧いただきたい。

集めるだけでも楽しくなる車両が満載！

今回のハッピーセット「トミカ」では、第1弾と第2弾合わせて合計9種類のおもちゃが展開される。そのうちひとつは、第2弾に登場するひみつのおもちゃだ。

第1弾では、「日野はしご付き消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）」、「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」、「日産 スカイライン パトロールカー」、「GR GT3」の4種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「日野プロフィア メガロドン搬送車」、「日産 NV350 キャラバン 救急車」、「マクドナルド ハッピーセットバス」、「トヨタ ダイナ レッカー車」と、ひみつのおもちゃがラインナップされている。おもちゃ箱は第1弾が赤色で第2弾が青色だ。

こちらが第1弾（4月10日～4月23日）のハッピーセット「トミカ」に登場するおもちゃ。写真左から「日野はしご付き消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）」、「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」、「日産 スカイライン パトロールカー」、「GR GT3」

こちらが第2弾（4月24日～5月7日）のハッピーセット「トミカ」に登場するおもちゃ。写真左から「日野プロフィア メガロドン搬送車」、「日産 NV350 キャラバン 救急車」、「マクドナルド ハッピーセットバス」、「トヨタ ダイナ レッカー車」

こちらが今回のおもちゃ箱。色が異なるだけではなく、第1弾と第2弾で写真も異なっている

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「トミカ」には「図形・空間の認識、社会性、創造力」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。「マクドナルド ハッピーセットバス」のレバーを上下に動かしたり、「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」の荷台に乗せたハンバーガーを付けたり外したりする遊びは、図形や空間の認識を高めてくれる。

「日産 NV350 キャラバン 救急車」や「日野はしご付き消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）」などのはたらく車を使った遊びは「どんな仕事をしているのか」ということを考えることで、子どもたちの社会性を育んでくれるのだ。

今回は、昨年12月に発表されたばかりの新型レーシングカー「GR GT3」がラインナップに含まれているほか、「日野プロフィア メガロドン搬送車」など、相変わらずユニークな車両もラインナップに含まれている。単純に集めるだけでも楽しい気分になれるものばかりだ。

車両ごとに異なるギミックが用意されている

もちろん人気の高い「はたらく車」も登場

最新のレーシングカーや風変わりな車両もラインナップ

(C) ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。