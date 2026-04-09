女子格闘家の杉山しずか９日、自身のインスタグラムで赤坂消防署から感謝状を受け取ったことを報告した。

贈呈式の際の写真とともに３月１日に練習途中の路上で心肺停止で倒れていた人に心臓マッサージを行い、救命処置を行っていた時の様子をつづり「練習に行く途中、倒れている方がいて、心停止だとわかったので、心臓マッサージをしました。しばらく心臓マッサージをした後、近くのセンチュリオンホテルの方がＡＥＤを持ってきてくださりましたが、使用するまでは至りませんでした。救急隊の方が到着されて、心臓マッサージを交代しＡＥＤ装着され使用されていました。ＡＥＤは装着すれば、パルスを機会が判断して作動の必要があるかないかわかるので、とにかく救急隊の方が到着する前に装着すればよかったと悔やんでいました。そしてもっと強く、心臓マッサージをしていれば、心拍が返ってきたかもしれないと、もうずっと悩んでいました。そのまま心拍は安定しないまま、その方は救急車で病院に運ばれていったので、私はそこを後にしました」と当時の心境を記した。その後、パンクラスでの試合が終わった後に消防署から一命を取りとめた連絡があり「とんでもなく嬉しかったのと、後悔や悔やんでいた気持ちが救われた気がしました」とつづり、「これからも誰かを助けることができたらうれしいし、次助けるときはもっとうまくやれるようにしたいと思います。そして、いつかどこかで、この時助けた方とすれ違えたらなと夢見たりしています」と、記した。

反響は大きく、コメント欄などでは「試合前にそんな事が！？なかなか出来ることじゃない」、「強くて美しくて本当のスーパーヒロイン」、「自分が実際その現場に居合わせたとしてすぐ動けるか自信がないなぁ」との声が寄せられていた。