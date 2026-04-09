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株式会社の代表取締役でロックバンド「juJoe」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「菅田将暉を「俳優の音楽」と見下すロックファンの心理｜芸能人の歌を聴くと''奴ら''はなぜマウントを取ってくるのか」を公開した。動画では、俳優やタレントの音楽活動を「ロックじゃない」と批判する一部の音楽ファンの心理構造を紐解き、バンドマンの視点から独自の対策や本音を語っている。



平井氏は、自身の友人が菅田将暉やあのちゃんの音楽を「俳優のやってる音楽」と括り、「ロックじゃない」と批判してくるエピソードを紹介。なぜそのような層が現れるのかについて、彼らが自らの足でマニアックな音楽を探し出す「ディグる」行為に価値を見出しているからだと分析した。メディアから大々的に発信される情報に対しては「ディグって知れない」ため、反発心を抱きやすいと指摘する。



これに対し平井氏は、批判をかわす最強の必殺技として「古参アピール」を提案する。例えば、あのちゃんが過去に所属していたアイドルグループや、菅田将暉に楽曲提供しているロックバンドの存在を挙げ、「その頃から好きだった」と主張することで、相手に「こいつもロックっぽいかも」と思わせる効果があると語る。



さらに平井氏は、芸人の音楽活動についても言及。本業が多忙を極める中で集客力という絶対的な力を持ち、音楽に時間を割いている姿勢に対して「芸人へのリスペクトが異常値超えてるからな」と表現。バンドマンから見て批判する気は全くなく、むしろ尊敬の念を抱いていると明かした。



最後に、ネット発のミュージシャンであってもクオリティが伴っていれば評価される時代であると説明。「集客があることへのリスペクトがそもそも（根底に）ある」と述べ、音楽の出自にとらわれない柔軟な視点を持つことの大切さを示して動画を締めくくった。