「家行ってもいい？」入社初日から先輩社員が待ち伏せ…！女性社員による“職場のストーカー”が怖すぎる【作者に聞く】
【漫画】「絶望のマリィさん」を読む
Instagramやブログ「ここはネギマヨ荘」で、自身の経験をもとにした実話漫画を発信している「ねぎまよ」さん。原作と塗りを担当するマヨさんと、作画担当のネギさんの2人組だ。職場の恐ろしいストーカーを描いた『絶望のマリィさん』をはじめ、仕事をしない同僚を描いた『他力本願！貴方が全部なんとかしてよね』など、出会った“ヤバい人”とのエピソードを多数投稿している。
また、別アカウントでは作画と原作の担当を交代し、『助けて！娘の友達のお父さんに粘着されています！』など家庭のトラブルを題材にした作品を公開中だ。
「ねぎまよ」という名前は、ネギ好きのネギさんに合うものとして「マヨネーズ」を選んだことが由来だ。もともとネギさんがイラスト制作をしており、マヨさんが「原作を作るから漫画を描いてみたら」と勧めたのが活動のきっかけだという。メインアカウントではマヨさんが話を考えて背景を担当し、ネギさんが人物画を描く。主婦向けのアカウントでは役割を逆転させている。「お互い1人では漫画を完成させられないタイプなので、2人でなんとかやっている」と語る。
話題作『絶望のマリィさん』は、ネギさんの兄の体験談がもとになっている。「話を聞いたとき、男女逆でもこういう話があるんだと意外に思った」ことが制作のきっかけだ。身バレを防ぐためキャラクターデザインはマヨさんの想像だが、カラコンをしてかわいい服を着ていても「怖く見える」ように意識したという。
数ある作品のなかでも、一番人気が出たのは『俺の手作りおでん食べてください』だ。気持ち悪いおじさんに好かれてしまう話で、アカウントの方向性を決定づけた作品でもある。執筆前、内容がしんどいため「おでんを持ってくる隣人をイケメンにしたほうがよいか」と読者にアンケートをとったところ、「気持ち悪いおじさんでも大丈夫」という回答が集まり、全力で気持ち悪く描くことができた。「フォロワーと一緒に作品を作れていると実感しました」と振り返る。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。