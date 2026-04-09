NHK・Eテレ人気子供向け番組「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた「ゆうなちゃん」こと杉山優奈さん（23）が自身のインスタグラムを更新。19歳で母となった杉山さんは、ワンワンの中の人を務めるチョーさん（68）とのツーショットと秘蔵エピソードを明かしました。



【写真】「ゆうななら絶対大丈夫だから」杉山優奈さんとチョーさんのツーショット

杉山優奈さんは2011年から2015年まで「いないいないばあっ！」のおねえさんを務めた。このたび、同番組30周年記念の特別企画に参加し、「皆さんにお会いできて幸せな時間でした」「私は3/31にお人形となってわんわんとお話しするよ！」と報告した後、「変わらずとてもお元気でした」と人気キャラクター「ワンワン」⁡の声優、スーツアクターを担うチョーさんと笑顔でおさまった写真をアップしました。



続けて「ご本人には届かないと思うけど少し語らせてください」と書き出し、チョーさんとの思い出を振り返りました。



「19でママになった私」「制限は増えたけど、やっぱり輝ける仕事がしたい、自分のままでいたい。好きなことをしたい。ママでも娘と共に自由に楽しく生きたい」「そんな私のわがままが詰まった生き方は、今では応援してくれる人もいるけれど、色んな目や言葉を向けられてきました」とつらかった日々を明かし、「笑顔でいることは大切だけど、その視線や言葉、空気に負けてしまう日もあったり、否定されたり悔しくて怒って泣いて」「そんな日々もありました」と母として新しい人生を歩むこととなった当時の苦悩をつづりました。



つらい日々を救ってくれたのがチョーさんの言葉でした。「『ゆうななら絶対大丈夫だから。強いから』と肩を抱き、真剣に目を見て、優しくも力強く励ましてくれました」



「ゆうななら絶対大丈夫だと誰かが信じてくれていて、背中を押してくれることがこんなにも幸せなことなんだなって思いました」と振り返り、「その"誰か"がチョーさんであること、番組を卒業して久々に会った私を気にかけてくれたこと、私を強い子だと思って見てくれていたこと、もうほんとに、この日は全てが嬉しかった。応援してもらえることは当たり前じゃないからこそ幸せを感じた」「その後も今回の収録でお会いする度に、娘ちゃん元気か？大丈夫？と声をかけてくださいました。⁡ほんっっっとうにありがとうございます！！！！！！！チョーさんに限らず、番組の方は暖かくて明るくて優しいです。私は幸せ者です」と感謝の気持ちをつづりました。



杉山優奈さんは2022年に芸能界を引退した後、2025年に復帰しました。シングルマザーであることも明かしています。