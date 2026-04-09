「いつのまにか妊婦さんに！」人気グラドル、ふっくらおなか披露「母親になる実感があまり持ててませんが」
グラビアアイドルの松嶋えいみさんは4月8日、自身のInstagramを更新。34歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】松嶋えいみのふっくらおなか
1枚目の写真では、ピンクのトップスにブラックのパンツを合わせ、満開の桜の下にたたずむ姿を披露。ふっくらとしてきたおなかが際立つシルエットです。4枚目では、レストランにて、さまざまなパンやサラダが並ぶトレーを前に、笑顔を見せるカットも公開されています。
コメントでは「えいみちゃんお誕生日おめでとう〜母子共に健康でありますように」「いつのまにか妊婦さんに！ 元気な赤ちゃん産んでね」「えいみちゃんはミラクル神ママ！ 誕生日おめでとうございます」など、祝福とエールの声が多数寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】松嶋えいみのふっくらおなか
34歳の誕生日にお花見散歩松嶋さんは「またひとつ歳を重ね、34歳になりました。穏やかな毎日に加え、今年は愛おしく思える日々を過ごせています」と報告。続けて「まだ自分が母親になる実感があまり持ててませんが、、、残りの妊婦生活を慈しみながら大切に過ごしたいと思います」と、現在の心境をつづり、6枚の写真を投稿しました。
コメントでは「えいみちゃんお誕生日おめでとう〜母子共に健康でありますように」「いつのまにか妊婦さんに！ 元気な赤ちゃん産んでね」「えいみちゃんはミラクル神ママ！ 誕生日おめでとうございます」など、祝福とエールの声が多数寄せられています。
Xでは食事姿も公開松嶋さんは7日に自身のX（旧Twitter）も更新。こちらでも誕生日を迎えたことを報告し、計4枚の写真を披露しました。投稿された写真のなかには、おいしそうにパンを頬張るチャーミングな姿も収められており、Instagramとはまた違ったリラックスした表情を見せています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)