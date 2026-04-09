お笑いコンビ・大自然が解散することが９日、分かった。ロジャーがＸで発表した。

ロジャーはＳＮＳで「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と記している。

そして「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで１０年間、本当にありがとうございました。直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます」とも記した。

最後の舞台は「４月１２日の劇団前野の５００円ミュージカル『小さい、人魚姫のん』こちらのイベントで最後の舞台となります」とし「諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい、大変不親切な形となってしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます」とした。ロジャーは今後については「芸人としての活動は続けていく予定です」とした。

大自然は８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の寿司合戦にコンビで出演していたばかりだった。

大自然は１６年ＡＢＣお笑いグランプリで準優勝、１８年キングオブコント準決勝、同年Ｍ−１準々決勝に進出している。