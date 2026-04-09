「夫と不倫し続けてほしい」妻から異様な提案…女が夫婦の家で目にしたものとは…！？
ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
人付き合いが苦手な独身女子に初めて出来た恋人は既婚者だった…。不倫男の妻からの謎の提案「夫と浮気し続けてくれませんか」から幕を開けた奇妙な不倫ラブサスペンス！
【動画】「夫と不倫し続けてほしい」妻から異様な提案…女が夫婦の家で目にしたものとは…！？
サレ妻の怜（入山法子）から「夫と不倫し続けてほしい」という異様な提案を持ちかけられた蓉子（菅井友香）。怜が持つ静かだが有無を言わせぬ迫力、不倫による強い罪悪感から蓉子はその要求を“罰”として受け入れ、毎週水曜日に神栖家へ通うことを約束してしまう。
取り決められた公認不倫のルール、決して足を踏み入れてはならない謎の部屋の存在…。そして訪れた約束の水曜日、蓉子が神栖家で目にしたものとは…!?
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【出演】
小吹蓉子…菅井友香
神栖怜…入山法子
神栖史幸…稲葉友
八溝駿…濱田龍臣
神栖一凪…山本弓月
【原作】菊屋きく子「水曜日、私の夫に抱かれてください」（U-NEXT Comic）
【脚本】岸本鮎佳
【監督】沢村一樹
【音楽プロデューサー】田井モトヨシ
【音楽】鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、田井千里
【オープニングテーマ】
Amber’s「エデン」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
【エンディングテーマ】
野田愛実「Let Go」（avex trax）
【公式X】@doramanext_tx
【公式Instagram】@doramanext_tx
【公式TikTok】@doramanext_tx
【ハッシュタグ】 #すいだか
【配信】
動画配信サービス「U-NEXT」で、各話1週間独占先行配信
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人付き合いが苦手な独身女子に初めて出来た恋人は既婚者だった…。不倫男の妻からの謎の提案「夫と浮気し続けてくれませんか」から幕を開けた奇妙な不倫ラブサスペンス！
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第2話 不倫は罪…サレ妻の制裁！？
サレ妻の怜（入山法子）から「夫と不倫し続けてほしい」という異様な提案を持ちかけられた蓉子（菅井友香）。怜が持つ静かだが有無を言わせぬ迫力、不倫による強い罪悪感から蓉子はその要求を“罰”として受け入れ、毎週水曜日に神栖家へ通うことを約束してしまう。
取り決められた公認不倫のルール、決して足を踏み入れてはならない謎の部屋の存在…。そして訪れた約束の水曜日、蓉子が神栖家で目にしたものとは…!?
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【出演】
小吹蓉子…菅井友香
神栖怜…入山法子
神栖史幸…稲葉友
八溝駿…濱田龍臣
神栖一凪…山本弓月
【原作】菊屋きく子「水曜日、私の夫に抱かれてください」（U-NEXT Comic）
【脚本】岸本鮎佳
【監督】沢村一樹
【音楽プロデューサー】田井モトヨシ
【音楽】鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、田井千里
【オープニングテーマ】
Amber’s「エデン」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
【エンディングテーマ】
野田愛実「Let Go」（avex trax）
【公式X】@doramanext_tx
【公式Instagram】@doramanext_tx
【公式TikTok】@doramanext_tx
【ハッシュタグ】 #すいだか
【配信】
動画配信サービス「U-NEXT」で、各話1週間独占先行配信
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