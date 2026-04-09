「いつもと違う雰囲気」桜田ひより、プライベート？ へそ見せコーデ公開！ 「表情素敵すぎてこまる… 」
モデルで俳優の桜田ひよりさんは4月8日、自身のInstagramを更新。CELINEのバッグを使ったおしゃれなコーディネートを披露しました。
【写真】桜田ひよりのへそ見せコーデショット
壁にもたれかかるような様子など、さまざまな角度からのショットを公開しており、クールな表情や上目遣いなど多彩な表情を見せています。前髪なしのセンター分けスタイルもファンの注目を集めているようです。
コメントでは「写真に写るひよりちゃんほんとに表情素敵すぎてこまる… 5枚目の上目遣いにやられない人いないよ！！！！めーっちゃかわいい」「どの角度からのひよりちゃんも美しくて素敵」「前髪なし久々〜 いちばんかわいいよ」「いつもと違う雰囲気でひよりちゃんクールも似合うの最強すぎる」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】桜田ひよりのへそ見せコーデショット
「めーっちゃかわいい」桜田ひよりさんは「春だね」とつづり、写真を5枚載せています。ボルドーのレザージャケットに「CELINE」というロゴ入りのストラップバッグ、赤のインナーとホワイトのボトムスを合わせた、へそが見えるコーディネートを披露。
コメントでは「写真に写るひよりちゃんほんとに表情素敵すぎてこまる… 5枚目の上目遣いにやられない人いないよ！！！！めーっちゃかわいい」「どの角度からのひよりちゃんも美しくて素敵」「前髪なし久々〜 いちばんかわいいよ」「いつもと違う雰囲気でひよりちゃんクールも似合うの最強すぎる」などの声が寄せられています。
仕事のオフショットも公開今回のようなプライベートと思われる姿をInstagramで公開するのはレアのようで、直近では風景の写真や仕事のオフショットなどを載せていた桜田さん。今後もプライベートショットを見せてくれるのか、楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)