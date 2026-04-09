9月18日に全国公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の特報映像が公開された。

参考：『室井慎次 生き続ける者』の結末に感じた悲しさ 『踊る大捜査線』新作に望む“原点回帰”

1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描いて社会現象を巻き起こした『踊る大捜査線』シリーズ。1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入101億円、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173.5億円を記録した。

脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作（織田裕二）、本庁キャリア組の室井慎次（柳葉敏郎）をはじめとする数多くのキャラクターが登場。刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも真摯に事件に向かっていく青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いてきた。本作のタイトルの「N.E.W.」は「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」を意味している。

公開された特報映像では、シリーズおなじみの「Rhythm And Police」とともに、1997年のテレビドラマ放送開始から現在に至るまでの青島俊作の軌跡が映し出される。「事件にデカいとか小さいとかあるんすか？」「レインボーブリッジ封鎖できません」「事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ」といった名セリフの数々がプレイバックされた後、「青島俊作 相変わらず 警察官やってます。」の文字が画面に浮かび上がる。

映像は一転し、おなじみの“青島コート”に身を包んだ現在の青島の姿が映し出される。長年の刑事生活によって刻まれた風格と貫禄を漂わせながらも、守り続けてきた信念は若き日と変わらない。青島が読み上げたメモに記されていたのは「街を、爆破する……!?」という文言。一刻を争う事態に、時には荒い息を吐きながら走り、時には電動キックボードで、青島俊作が全力で駆け回る姿が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）