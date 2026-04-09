髪色もメイクも似合うカラーにすれば簡単に垢抜ける！ブルベさんの正解メイクマニュアル

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。髪色とメイクがしっくりこない…と感じるのは「メイクの配色」に原因があるかもしれません。今回は簡単に垢抜けが叶うブルベさんの正解メイク配色を紹介したいと思います！

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ブルベ夏さんの正解メイク配色

柔らかく優しい雰囲気を持つブルベ夏さん。

外見の特徴は

・肌がピンク系〜青みがかったマット肌

・髪色がソフトな黒やダークレッドブラウン

・瞳の色がぼやっとした黒やダークレッドブラウン

の方が多い傾向です。

眉はダークグレーやレッドブラウンなど髪色よりやや明るい色味がおすすめです！

ヘアカラーはピンクブラウン・ココアブラウン・ラベンダーアッシュ・アッシュグレージュなど、寒色系の透明感のあるカラーがお似合いになります。

アイシャドウ

ブルベ夏の方は青みがかった柔らかい色味のアイシャドウがお似合いになります。

ピンクやラベンダー、ブルーのアイシャドウを使うと透明感のある仕上がりに。

ブラウンのアイシャドウを使う際はココアブラウンなど赤みのあるブラウンカラーを選ぶのがオススメです。

ラメは細かい粒子や上品なパール感のあるものを使うと肌馴染みが良いです！

ブルベ夏の方にオススメのアイシャドウはこちらです。

excel スキニーリッチシャドウ SR06 センシュアルブラウン（写真はリニューアル前のものです。リニューアル後はスキニーリッチシャドウ N SK06 センシュアルブラウンとなります）

チーク

チークはピンク・ローズピンク・ラベンダーなど青みを感じるカラーを選ぶと透明感と血色感が手に入ります！

ブルベ夏の方にオススメのチークはこちらです。

Dior ディオールスキン ルージュ ブラッシュ 212 チュチュ ホログラフィック

リップ

ブルベ夏の方がマットなリップを塗ると持ち味の透明感がなくなってしまいます。

リップを選ぶ時はツヤ〜セミマットの仕上がりのものを選ぶと透明感のある口元に仕上がります！

カラーは青みを感じるピンク・ローズピンク・モーヴピンク・ローズレッドなどがオススメです。

ブルベ夏の方にオススメのリップはこちらです。

peripera ムードグロイティント 04ミラクルピーチ

ブルベ冬さんの正解メイク配色

都会的で大人っぽい雰囲気を持つブルベ冬さん。

外見の特徴は

・血色感があまりないピンクベージュや青みがかった肌

・髪色はダークブラウンや艶やかな黒髪

・瞳の色は黒やダークブラウン

の方が多い傾向です。

ブルベ冬さんは元の髪色が暗めなので、眉は髪色よりやや明るいダークグレーがおすすめです！

地毛も似合いますが、ヘアカラーはブルーブラック・ボルドー・ワインレッド・ダークグレージュなど髪のツヤが引き立つコントラストのあるカラーがオススメです。

アイシャドウ

ブルベ冬の方は紫・ブルー・青みピンクなどのアイシャドウを使うと透明感のある目元に。

淡いカラーだけでなく、バーガンディーなどの深みのあるカラーやシルバー・グレー・ブラックなどのモノトーンカラーもお似合いになります。

ツヤが得意なタイプなので大粒のラメ・グリッター・パールなどでツヤ感を出すとより透明感が出ます！

ブルベ冬の方にオススメのアイシャドウはこちらです。

リンメル ロンドン ワンダー スウィート アイシャドウ 004 ストロベリーショコラ

チーク

チークはワインレッド・バーガンディー・レッドなどのディープなカラーやチェリーピンクやフューシャなど青みのあるカラーがおすすめです。

また、今話題の「病気色チーク」と呼ばれるパープルのチークもブルベ冬の方が塗ると青みを吸収して、透明感のあるピンクに発色します！

ブルベ冬の方はツヤが得意なのでラメやパールの入ったチークや偏光ラメのキラキラしたチークもお似合いになります。

ブルベ冬の方にオススメのチークはこちらです。

DAISY DOLL by MARY QUANT デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム 05ライラックピンク

リップ

リップはマットよりツヤのある仕上がりのものを選ぶと◎

ワインレッド・ボルドー・ローズピンク・バーガンディ・フューシャピンクなど深みのあるカラーや青み系のカラーのものがお似合いになります。

ブルベ冬の方にオススメのリップはこちらです。

milk touch ジェリーフィットティンティッドグロウティント 16ダスティジャム

いかがだったでしょうか？今回はブルベさんにおすすめのメイク配色を紹介しました！

髪色やメイクを自分に似合うカラーでまとめると、魅力をより引き立てることができます！

ブルベさんはぜひ参考にしてみてください♡