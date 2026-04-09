Google Playストアのレビューは、人気アプリほど投稿数が多く、バッテリー消費など特定の情報を探し出すのは骨が折れる作業です。こうしたニーズに応えるため、Googleが「レビュー検索」機能をテストし、段階的な導入を進めていると報じられています。

この新機能は2025年11月の時点で存在が確認されていましたが、当時は実際に利用することはできませんでした。今回、ようやく一般ユーザー向けの提供が始まりつつある格好です。

レビュー検索機能を使うには、アプリ詳細画面の上部にある評価点数をタップし、「すべてのレビューを表示」を選択します。あるいは、ページを下にスクロールして「すべてのレビューを表示」を選んでも同様です。

移動後の「すべてのレビュー」ページ上部には検索バーが追加されており、任意のキーワードでレビュー本文を検索できるようになっています。これにより、「バッテリー」「クラッシュ頻度」「コントローラー対応」など、気になるキーワードでレビューの絞り込みが可能です。また、検索バーの下には「ゲームの難しさ」といった、よく検索されるキーワード候補も表示されています。

現時点では、この機能は最新のPlayストアアプリ向けに順次展開されているため、端末によってはまだ検索バーが表示されない可能性があります。利用可能になれば、インストール前にアプリの評判をチェックする効率が大きく向上しそうです。

Source: Google Via: Android Authority

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