【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズは９日（日本時間同日夜）にオーガスタ・ナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開幕する。２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１０番からの９ホールを回って調整した。１３年連続１５度目の出場。１６年は最終日を２打差３位で臨んで７位、２１年は初制覇と５年周期で優勝争いを繰り広げてきた日本のエースが、５年ぶり２度目の栄冠に挑む。ＴＢＳでラウンド解説を務めるプロゴルファー、今田竜二（４９）が大会を展望した。

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今季の松山選手は安定感があり、調子は悪くありません。前週まで８戦でトップ１０が２回。特に２月のフェニックス・オープンはプレーオフで惜敗しましたが、勝ってもおかしくない好内容でした。マスターズは松山選手にとって、１年の中で１つのピークを合わせるメインイベント。今年はスイングも体調も悪くないのですごく楽しみです。

今シーズンは何と言ってもパッティングが良くなっています。ツアーのスタッツだけ見れば１４年の本格参戦後、一番いい。しっかり下半身を安定させてから打つ、松山選手本来のスタイルになっています。精度の高いアイアンショットが注目を浴びますが、松山選手の一番の強みはショートゲームだと僕は思う。５年ぶり２度目の優勝には雨やコースコンディションが鍵。優勝スコアが１８〜２０アンダーの伸ばし合いではなく、硬く、速いグリーンで１０アンダー前後の我慢合戦なら期待できると思いますね。

初出場の片岡選手は日本ツアー屈指のパット巧者ですが、起伏の激しい癖の強いグリーンに対応できるか。今年も１７番が１０ヤード伸びて７５６５ヤードになったように、最近のオーガスタは飛距離も必要で、まずは予選通過を目指してほしいです。

優勝候補筆頭には２２、２４年大会覇者の世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）を挙げます。安定感抜群で右から左へ曲がり落ちるドローも、左から右へ曲がり落ちるフェードも打ててコース適性が高い。４人目の連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）は大会前の多くのイベントで、自分のリズムを維持できるかどうかがポイントになる。（プロゴルファー）

◆今田 竜二（いまだ・りゅうじ）１９７６年１０月１９日、広島県生まれ。４９歳。９１年に１４歳で渡米。ジョージア大進学後はタイガー・ウッズ（米国）に次ぐ全米アマランク２位になった。９９年にプロ転向。米下部ツアーを経て２００５年から米ツアーに本格参戦。０８年ＡＴ＆Ｔクラシックで青木功、丸山茂樹に続く日本勢３人目の米ツアー優勝。同年、Ｗ杯日本代表で３位。