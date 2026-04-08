STARGLOW、新曲「USOTSUKI」が自己最高位となるオリコン1位＆ビルボード2位獲得！MVビハインド映像も公開

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STARGLOWが、2ndシングル「USOTSUKI」のMVビハインド映像を公開した。

■エモーショナルな表現と爽快感を兼ね備えた振り付けに注目

「USOTSUKI」は、大切な人を傷つけ失ったまま戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。ASUPI（RHT.）によるエモーショナルな表現と爽快感を兼ね備えた振り付けが歌唱に鮮やかな色彩を与えている。

4月1日にリリースされ、自己最高位となるオリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（4月13日付）で1位、Billboard JAPAN Hot 100（4月8日公開）で2位を獲得した。

STARGLOWは、4月10日から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催する。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■【画像】STARGLOWのアーティスト写真

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/