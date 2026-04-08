「攻めてるなぁw」いらすとや、新イラストでトランプ大統領をやゆ。「直球政治表明するの初めて見た」
いらすとやの公式X（旧Twitter）アカウントは4月8日、投稿を更新。アメリカのドナルド・トランプ大統領をやゆする内容の新イラストを公開し、話題となっています。
【画像】トランプ大統領をやゆした新イラスト
この投稿には「攻めてるなぁw」「確信犯で草」「素晴らしいタイミング」「早速使用させていただきます」「自我持ってたんや」「いらすとやが直球政治表明するの初めて見た」「特定の人物を批判する感じに近いいらすとってどうなんだろう？」などの声が上がっています。
(文:堀井 ユウ)
【画像】トランプ大統領をやゆした新イラスト
「確信犯で草」同アカウントは1枚の画像を投稿。ヘアスタイル、紺色のスーツ、赤いネクタイなど、トランプ大統領の特徴に一致した人物のイラストです。また「たこ」のかぶり物と「TACO」の文字は「Trump Always Chickens Out（トランプはいつもビビってやめる）」の頭文字をとった造語を示唆しています。X上では、これについてさまざまな反応が寄せられることに。
「タコス屋さん」のイラストも公開さらに、この投稿を引用し「タコス屋さん」のイラストも公開。トランプ大統領と思われる人物がタコスのかぶり物をしています。これには「ああ…TACOにメキシコの話は…」「からかい過ぎやろw」といった反応が寄せられました。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)