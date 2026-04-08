ABEMAは開局10周年を記念し、4月11日の15時から12日の22時まで、30時間にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生配信。この中で『今日、好きになりました。（以下、今日好き）』シリーズの特別企画として「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が展開される。

【映像】3人がダンスを練習する様子

榎田一王（いおう）、西小路侑汰（ゆうた）、酒井理央（りお）は即席ユニット「RISING・ZERO」として参加することが決定。KID PHENOMENON from EXILE TRIBEとコラボして三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの代表曲「R.Y.U.S.E.I.」、そしてGENERATIONS from EXILE TRIBEが西城秀樹の大ヒット曲「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」をカバーした「Y.M.C.A.」をパフォーマンスする。

いおう、ゆうた、りおはそれぞれダンス初心者だが、特別番組の大舞台でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。ABEMA TIMESはリハーサルスタジオを直撃し、本番を前に意気込みなどを聞いた。

クラシックバレエ経験者のいおう、エースの座を譲る「りおのダンスは僕らチームの見どころ」

――現在はリハーサルの真っ最中です（取材は4月1日に実施）。ここまでの手応えはいかがですか？

りお： 最初は全然踊れなかったんですけど、練習を重ねていくごとに、少しずつ手応えを感じられるようになりました。先ほど、SAMさん（※TRFのSAMは当日のダンスバトル審査員を務めることに加え、アドバイザー的に立ち位置で『今日好き』メンバーにダンスに関する助言を行っている）に、今までの成果を見ていただいたんですけど、「このチームは1番伸びしろがある」と言ってもらうことができました。その言葉に力を貰えましたし、4月11日が本番ですけど、当日に向けてもっと完成度を高められたらと思っています。

いおう： ユニット名のRISING・ZEROは、“0からスタートしてステージで輝く”という意味なんです。僕らはダンス経験がほとんどなくて、最初、SAMさんから「『今日好き』5チームの中で最下位」の評価をもらったんですけど、2回目の評価で「1番伸びしろがある」と仰っていただけたので、少し安心できました。

――ゆうたさん、いおうさんはそれぞれ「男子高生ミスターコン2025」で、ダンスを経験されましたが期間限定でした。りおさんは唯一まったくの未経験とのことですが、一方、Jリーグ・FC東京のユース（FC東京むさし）に所属していたこともあり、身体能力は高いですね。

りお： そうですね。これまでずっとサッカーで鍛えてきたので、ステップなど運動神経を活かせる部分では、サッカーをやっていて良かったと思います。

いおう： りおは身体能力が高い。りおのダンスは僕らチームの見どころだと思います。

ゆうた： りおは体型的にもダンサーっぽいし、踊っている姿がカッコいいよね。

いおう： 僕らチームのエースだと思うし、本番でもりおの見せ場が最初に訪れるので楽しみにしていて欲しいです。

――クラシックバレエ経験があるいおうさんはエースの座につきたくなかった？

いおう： エースになりたかったんですけど、りおのダンスが上手かったので「仕方ない」と納得しました（笑）。実力でねじ伏せられました。

――コラボするKID PHENOMENONとは既にリハーサルを行ったのでしょうか？ 同世代パフォーマーとの共演になりますね。

いおう： 明日、初めて一緒にリハをするんです。なので、少し緊張しています（笑）。

ゆうた： KID PHENOMENONさんはダンスのプロですけど、同世代ですし、良い関係性を築いて、しっかりと呼吸を合わせて、本番ではお客さんを盛り上げたいですね。

――KID PHENOMENONとは初対面になると思いますが、この中でコミュニケーションが得意なメンバーは？

いおう： 実はさっきSAMさんに「このチームはコミュニケーションが足りない」て言われてしまったばかりで（笑）。今回の『今日好き』ユニット全5チームの中でも「おとなしいチーム」と皆さんに言われています。なので、明日はKID PHENOMENONさんと良い関係を築くためにも、大事な日だと思っています。

りお「このチームはみんな努力家です」

――RISING・ZEROの監督を務める中務裕太さんが所属するGENERATIONSの「Y.M.C.A.」もパフォーマンスしますね。

りお： 明日、中務さんとも初めてお会いするんですけど、ご本人を目の前にして踊るのはめちゃくちゃ緊張します（笑）。

いおう： でも「Y.M.C.A.」はお客さん全員と踊ることが出来るし、めちゃくちゃ盛り上がると思うので、そういう意味では本番当日がめちゃくちゃ楽しみです。

りお： このチームは良い個性が集まっていると思うし、みんな努力家です。いおうはボディビルで1位になったりもしているけど（※2024年、2025年と全国高校生ボディビル選手権で2連覇を達成している）、努力してきたから1位になれたわけですし。いおうと一緒にレッスンをしていると、練習を積んできた自信が日に日にダンスに表れていると感じるし、表情も豊かになっているんです。

ゆうたもすごく努力家で、出来るようになるまで頑張って練習していたことを知っています。そんな2人の姿を見て、“自分も負けないようにやっていきたい”と思いました。お互いの存在が刺激になっています。

ゆうた： 今回『今日好き』のチーム分けを見た時に、例えばスカイボーイズにはダンスが得意な鈴木駈（かける）、アクロバットが出来る谷本晴（はる）、TOPの曽根凌輔（りょうすけ）もTikTokでダンス動画をよく公開している中で、自分たちを見たときに、“ダンスが得意なメンバーはいないな”と思いました。正直に言うと最初はそれがすごく不安でした。

でもポジティブに考えると、ダンス経験が少ないってことは可能性は無限大ですし、だからこそSAMさんが「1番、伸び代がある」と評価してくださったと思うんです。本番当日、そんな僕らがどんなダンスが出来るのか、自分自身楽しみです。

ゆうた、今日好きダンスバトルは「1位を目指すだけ」

――3月には「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」が開催され、東京・立川ステージガーデンの舞台を踏みました。一方、今回の「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、神奈川・ぴあアリーナMMで開催されます。会場の規模は格段に大きくなりますが、そこに対するプレッシャーは？

りお： 自分はサッカーをやっていた影響もあるのか、大勢のお客さんに見られていると、ワクワクするというか燃えてくるタイプ。今の所は楽しみの方が強いですね。

いおう： 僕も目立ちたがり屋なので、「青春祭」も歓声をもらえて気持ちよかったです（笑）。今回はその「青春祭」よりも会場が大きくなるということで、すごくワクワクしています。

ゆうた： 「ミスターコン」のとき、ランウェイを歩いたんですけど、ひとりで舞台に立つわけだから、観客の皆さんは当然、自分だけを見るので緊張しました。でもダンスでは、仲間と一緒にパフォーマンスを作っていったので、全然緊張しなかったんです。逆に楽しみという気持ちの方が大きかったというか。

今回もこれからどれだけ練習時間を積めるかで、当日のお客さんの盛り上がりも変わってくると思うけど、なにより自分たちがまず楽しめるように、そして自信満々で踊れるように、ここから頑張ろうと思います。

――ここだけには負けたくないというチームはありますか？

いおう： うーん…ここだけには負けたくないというチームは特に思い浮かばないですね。

りお： 1位を目指すだけだよね。

ゆうた： 極端な話、2位と最下位は変わらないと思っているので、1位を目指すだけです。

――最後に当日に向けての意気込み、どんなところに注目して欲しいかなどをそれぞれ教えていただけますか。

ゆうた： このチームはダンス経験者もいないし、もの静かな雰囲気ですけど、ダンスでは真逆というか、盛り上げるパフォーマンスをしたいと思います。ぜひメンバーひとりひとりの踊りに注目して欲しいです。

りお： さっきは、「大勢のお客さんに見られていると燃えてくる」と言っちゃったけど、当日はやっぱり緊張もしちゃうと思います（笑）。そんな中で、どんなパフォーマンスになるのか楽しみですし、努力家が揃ったチームなので、そういったところも見て欲しいです。

いおう： KID PHENOMENONさんとのコラボ、それと「Y.M.C.A.」は絶対盛り上がると思います。そして「R.Y.U.S.E.I.」のランニングマンのステップは、揃ったらめちゃくちゃかっこいいので、そんな部分を楽しんでもらえたらうれしいです。

――ありがとうございます。当日のパフォーマンスを楽しみにしています！

3人： ありがとうございます！

■ABEMA10周年特別番組「30時間限界突破フェス」

「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」チーム分け

チーム名：スカイボーイズ（LIL LEAGUEとコラボ）

今井暖大（はると） / 倉澤俊（しゅん）/ 谷本晴（はる）、鈴木駈（かける）

披露楽曲：Choo Choo TRAIN（EXILE） / AGEHA（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

監督：中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

チーム名：RISING・ZERO（KID PHENOMENONとコラボ）

榎田一王（いおう） / 西小路侑汰（ゆうた） / 酒井理央（りお）

披露楽曲：R.Y.U.S.E.I.（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE） / Y.M.C.A.（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

監督：中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

チーム名：TOP

内田金吾（きんご） / 曽根凌輔（りょうすけ） / 松本一彩（いっさ） / けいすけ（中村圭佑）

披露楽曲：Love so sweet（嵐） / 初心LOVE（なにわ男子）

チーム名：がむしゃら5（CANDY TUNEとコラボ）

田中陽菜（ひなた） / 谷村優真（ゆま） / 代田萌花（もか） / 紗和（さわ） / 時田音々（ねね）

披露楽曲：倍倍FIGHT!（CANDY TUNE） / キス・ミー・パティシエ（CANDY TUNE）

チーム名：SANAGI（CUTIE STREETとコラボ）

多田梨音（りのん） / 佐藤芹菜（せりな） / 伊藤彩華（あやか） / 岩間夕陽（ゆうひ） / 表すみれ（すみれ） / 今井環希（たまき）

披露楽曲：かわいいだけじゃだめですか？（CUTIE STREET） / ひたむきシンデレラ（CUTIE STREET）

