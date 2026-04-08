【ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー】 6月20日～8月26日 実施予定

グランドハイアット 東京は、ポケモン30周年を記念した宿泊プラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を6月20日から8月26日の期間開催する。

ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ

本イベントで1日1室限定の「スイートステイ」では、「冒険」をテーマにイメージした、くさタイプのリビングルーム、ほのおタイプのベッドルーム、みずタイプのバスルームで客室をデコレーションし、風船で冒険に出るピカチュウたちや「ポケットモンスター 赤・緑」に登場するポケモンの装飾やアートを飾る。

ピカチュウをテーマにイエローで統一し、ケチャップを使ったソースのバーガー「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」のディナーや「そらとぶピカチュウのパンケーキ」付き朝食、オリジナルアメニティグッズも付属する。

価格は1室2人利用時400,000円からで、3人まで宿泊可能。予約状況により価格が変動する。アメニティグッズはオリジナルデザインのパスポートケース、ポロシャツ、帽子、トートバッグ、アウトドアランプ、クッションで、「てのひらピカチュウ ぽけふわ」の他フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメのぬいぐるみを持ち帰り可能としている。

ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ

1日8室限定のスタンダードルーム「ステイ」プランでは風船で冒険に出るピカチュウ、「ポケットモンスター 赤・緑」登場ポケモンの装飾とアートで彩られた客室に、「そらとぶピカチュウのパンケーキ」付き朝食ビュッフェ、オリジナルアメニティグッズが付属する。

客室の鏡はカビゴンやイーブイなどで飾られ、枕元は草花とポケモンでデコレーションされている。オリジナルアメニティグッズとしてパスポートケース、Tシャツ、帽子、トートバッグが付属する。

価格は1室2人利用時71,500円から。予約状況により価格が変動する。アメニティグッズは1人につき1滞在1セットまで進呈し、2人まで宿泊可能。

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