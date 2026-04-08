純烈の弟分グループ「モナキ」が8日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で、デビューイベントを開催した。

同グループは23年10月、純烈のリーダー酒井一圭（50）プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」に合格した、じん（39）、サカイJr．（37）、ケンケン（29）、おヨネ（28）の4人で結成。

デビュー前からTikTokでダンス動画がバズり、この日までのSNS関連動画の総再生回数は驚異の7億回超え。安全上の問題から、10会場以上で予定したリリースイベントが中止となるほどの人気となった。

満を持してのデビューイベントには、2500人が集まり、4階まで埋め尽くした。

この現象を、応援に駆けつけた酒井は「なんかニヤニヤ見ていました」という。プロデューサーとして、モナキに関するあらゆる動向は「全部チェックしている」とし、「あの時点で、もう、ちょっと考え方を一気に変えないといけなくなった」と明かした。

“あの時点”とは3月7日、大阪・ヨドバシカメラマルチメディア梅田での発売記念キャンペーンだ。同イベントには予想を上回る1000人超のファンが集まった。「最初は純烈のマダムたちに支えていただこうというつもりで抑えていた会場をいくつかキャンセルした」という。

モナキの成長を「なんか“リアルタイムゲームモナキ”みたいになっている」と称した。「純烈は何年もかけてじっくり来たけど、モナキは若い皆さんとSNSで時代が流れているので、ものすごく速い」と説明した。

モナキメンバーには「ちゃんとこの世界で1人立ちできて、食べられるように頑張ってほしい部分もある」としつつ、「でもやっぱり、そんなに簡単な世界でもないっていうのは、多分もう分かったと思う」と芸能界の厳しさを口にした。「ここからは、本当に1人1人の実力を上げていただいて、すごいグループになっていてほしい」とエールを送った。

その上で「純烈はそのバーターで」と続け、「カウントダウンTVとミュージックステーションでお願いします」と笑顔で話すと、モナキの面々は「逆に僕らをお願いいたします」と返した。