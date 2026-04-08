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高須幹弥「煩悩を自分でコントロールする」苦しみから解放され幸せになる方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【悟り】煩悩を自分でコントロールし苦しみから解放され幸せになる方法【解脱】」を公開した。動画では、現代人が抱える苦しみの原因を客観的に分析し、SNS社会における煩悩との向き合い方について持論を展開している。



高須氏は、YouTuberのスーツ氏が「悟りを開いた」と発言したことに対し、自身も小学3年生の時に悟っていたと述べたことが反響を呼んだことに触れ、今回のテーマを取り上げた。高須氏は悟りを「煩悩を自分でコントロールする能力を身につける」ことだと定義した。



昔に比べて、現代人は他者と比較することで生じる「煩悩」に苦しめられていると指摘。「今はインターネットがあって、スマホで毎日何時間も情報を頭の中に入れている」と語り、SNSの普及により容姿や生活レベルの「格差が可視化されてしまっている」と問題提起した。他人への嫉妬や劣等感が増幅しやすく、自ら脳内で不幸を作り出しているという。



さらに、マズローの欲求5段階説を用い、日本は食料や治安が確保され生理的欲求などが満たされているにもかかわらず、多くの人が不満を抱えている現状に言及。幸せを感じるための工夫として、減量やサウナなどで意図的に苦しい状況を作り、当たり前の生活に対する「ありがたみ」を実感する方法を紹介した。



また、高級品を買ったり豪遊したりするドーパミン的な快楽は「耐性がついてしまう」ため際限がなく、真の幸福には繋がらないと語る。その上で、運動や自然との触れ合い、家族や友人との交流から得られるセロトニンやオキシトシン的な「のんびりゆっくり持続する快楽」の重要性を強調。最後には他人と自分を比較することの無意味さを説き、社会と繋がり、人の役に立って感謝されることこそが幸せに生きるための本質であると視聴者にメッセージを送った。