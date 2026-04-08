高須幹弥「煩悩を自分でコントロールする」苦しみから解放され幸せになる方法
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【悟り】煩悩を自分でコントロールし苦しみから解放され幸せになる方法【解脱】」を公開した。動画では、現代人が抱える苦しみの原因を客観的に分析し、SNS社会における煩悩との向き合い方について持論を展開している。
高須氏は、YouTuberのスーツ氏が「悟りを開いた」と発言したことに対し、自身も小学3年生の時に悟っていたと述べたことが反響を呼んだことに触れ、今回のテーマを取り上げた。高須氏は悟りを「煩悩を自分でコントロールする能力を身につける」ことだと定義した。
昔に比べて、現代人は他者と比較することで生じる「煩悩」に苦しめられていると指摘。「今はインターネットがあって、スマホで毎日何時間も情報を頭の中に入れている」と語り、SNSの普及により容姿や生活レベルの「格差が可視化されてしまっている」と問題提起した。他人への嫉妬や劣等感が増幅しやすく、自ら脳内で不幸を作り出しているという。
さらに、マズローの欲求5段階説を用い、日本は食料や治安が確保され生理的欲求などが満たされているにもかかわらず、多くの人が不満を抱えている現状に言及。幸せを感じるための工夫として、減量やサウナなどで意図的に苦しい状況を作り、当たり前の生活に対する「ありがたみ」を実感する方法を紹介した。
また、高級品を買ったり豪遊したりするドーパミン的な快楽は「耐性がついてしまう」ため際限がなく、真の幸福には繋がらないと語る。その上で、運動や自然との触れ合い、家族や友人との交流から得られるセロトニンやオキシトシン的な「のんびりゆっくり持続する快楽」の重要性を強調。最後には他人と自分を比較することの無意味さを説き、社会と繋がり、人の役に立って感謝されることこそが幸せに生きるための本質であると視聴者にメッセージを送った。
高須氏は、YouTuberのスーツ氏が「悟りを開いた」と発言したことに対し、自身も小学3年生の時に悟っていたと述べたことが反響を呼んだことに触れ、今回のテーマを取り上げた。高須氏は悟りを「煩悩を自分でコントロールする能力を身につける」ことだと定義した。
昔に比べて、現代人は他者と比較することで生じる「煩悩」に苦しめられていると指摘。「今はインターネットがあって、スマホで毎日何時間も情報を頭の中に入れている」と語り、SNSの普及により容姿や生活レベルの「格差が可視化されてしまっている」と問題提起した。他人への嫉妬や劣等感が増幅しやすく、自ら脳内で不幸を作り出しているという。
さらに、マズローの欲求5段階説を用い、日本は食料や治安が確保され生理的欲求などが満たされているにもかかわらず、多くの人が不満を抱えている現状に言及。幸せを感じるための工夫として、減量やサウナなどで意図的に苦しい状況を作り、当たり前の生活に対する「ありがたみ」を実感する方法を紹介した。
また、高級品を買ったり豪遊したりするドーパミン的な快楽は「耐性がついてしまう」ため際限がなく、真の幸福には繋がらないと語る。その上で、運動や自然との触れ合い、家族や友人との交流から得られるセロトニンやオキシトシン的な「のんびりゆっくり持続する快楽」の重要性を強調。最後には他人と自分を比較することの無意味さを説き、社会と繋がり、人の役に立って感謝されることこそが幸せに生きるための本質であると視聴者にメッセージを送った。
YouTubeの動画内容
関連記事
高須幹弥氏「どう考えても可哀想だ」中川昭一元財務大臣の酩酊会見の裏に潜む不自然な経緯を指摘
高須幹弥「アメリカの信用はガタ落ち」トランプ大統領のイラン勝利宣言を厳しく分析
高須幹弥「実力より顔とSNS発信力」直美医師が急増する美容医療業界の歪な構造と重大事故のリスク
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。