【「Manny’s（マニーズ）」Xbox Series X|S版】 4月8日 配信 価格：1,150円～（ストア・地域により価格が異なる場合がある） レーティング：IARC 12+ プレイ人数：1人

あまたは、同社が運営するインディーゲームパブリッシングブランド「AMATA Games」より、サバイバルホラーアドベンチャーゲーム「Manny’s（マニーズ）」Xbox Series X|S版の配信を本日4月8日に開始した。価格は1,150円から。

本作はインディーゲームディベロッパーBonemeal Productionsが手掛けたホラーゲームで、2023年10月にSteamで発売された。まるで1本のホラー映画のような息をのむ展開が、Steam版で「非常に好評」（2026年1月現在でレビューの92%が好評）という高評価を獲得しており、今回、Nintendo Switch版、プレイステーション 5版に続き、Xbox Series X|S版が配信された。

本作のシュールで恐ろしい世界観と魅力的なキャラクターは、国内外のゲーム実況コミュニティでも支持され、再生数数百万回に上る動画が多数配信されている。

【『Manny’s（マニーズ）』コンソール版、AMATA Gamesからリリース！】【ストーリー】

月のでない夜、小さな無人島に一人取り残された漂流者は、飢えに耐えかねて倒れ込んだ。ここまでかと目を閉じたその時、眩い光が彼の瞼をこじ開ける。

――そこには、あるはずのないファストフード店が……

店内で彼を待ち受けるのは、スマイル満点の従業員、血に飢えた常連客、そして地下から聞こえる唸り声……。

ここは、人喰いレストラン「Manny’s（マニーズ）」。

喰うか喰われるか、果たして漂流者が辿る運命とは……？

(C) Bonemeal Productions Licensed to and published by AMATA Games