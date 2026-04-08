未来のＪＡＰＡＮを担う２６人

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、オーストラリア遠征中のＵ２３日本代表の第２戦、４月８日（水）に行われるオーストラリア・ストックマン戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。

チームを率いるエディー・ジョーンズＨＣが「アタッキングゲームに徹したことを嬉しく思います。たくさんミスもありましたが、それでもアタックし続け、結果的にオフザボールでの選手たちの動きには素晴らしいものがありました」と振り返ったように、オーストラリア遠征の第１戦となったＵ２０フィジー代表戦では、アタッキングマインドを発揮して、後半に見事な逆転勝利（４８対３９）をおさめたＵ２３日本代表。

第２戦となるオーストラリア・ストックマン戦では、第１戦で途中から出場して逆転勝利に貢献したメンバーを中心にスターティングメンバーで５人が入れ替わり、リザーブも含めると、第１戦では出場機会のなかった選手６人がメンバー入りを果たしました。

灘高校出身で京大生のＳＯ・大鶴誠選手がメンバー入り！

ＦＷ陣では、第１戦では出場機会のなかった田中京也選手（立命館大）がＨＯで先発。第１戦では途中からの出場だったＰＲ・田代大介選手（明治大）、ＦＬ・岡田薫瑠選手（関西大）に加えて、立正大学在学中ながら、この春に埼玉パナソニックワイルドナイツに加入した舛尾緑選手がＮＯ８でスターティングメンバーに名を連ねました。

ＢＫ陣では、ＳＨ・渡邊晴斗選手（近畿大）、ＳＯ・伊藤龍之介選手（明治大）ら第１戦と同じメンバーが顔を揃える中、第１戦では途中からの出場だった山田晟大選手（天理大）がＣＴＢで先発。

そのほかリザーブながら、ＰＲ・山下源也選手（東海大）、ＰＲ・岡田恭和選手（東洋大）、ＦＬ・松崎天晴選手（青山学院大）、ＣＴＢ・中尾朔也選手（福岡工大）に加えて、灘高校出身の京大生ＳＯ・大鶴誠選手がメンバー入りを果たしています。

ゲーム中の修正力をふくめて、トレーニングを重ねるごとに成長の跡を見せているＵ２３日本代表。第２戦のオーストラリア・ストックマンを終えると、４月１１日、エディー・ジョーンズＨＣが「私たちは、オーストラリアＵ２０を倒しに来ていますから、そこにピークを持っていきます」と話しているＵ２０オーストラリア代表との一戦を迎えます。

Ｕ２３日本代表オーストラリア遠征 オーストラリア・ストックマン戦試合登録メンバー

（背番号、氏名、所属チーム）

１ 田代大介（明治大）

２ 田中京也（立命館大）

３ 八田優太（京都産業大）

４ 山内滉太（法政大）

５ 磯部俊太朗（筑波大学）

６ 岡田薫瑠（関西大）

７ 中森真翔（筑波大）〇

８ 舛尾緑（埼玉パナソニックワイルドナイツ ※立正大在学中）

９ 渡邊晴斗（近畿大）

１０ 伊藤龍之介（明治大）

１１ 岸未来（近畿大）

１２ 李智寿（朝鮮大学校）

１３ 山田晟大（天理大）

１４ 白井瑛人（明治大）◎

１５ 竹之下仁吾（明治大）

１６ 丸尾瞬（関東学院大）

１７ 山下源也（東洋大）

１８ 佐名木風雅（京都産業大）

１９ 三浦幹太（法政大）

２０ 松崎天晴（青山学院大）

２１ 大鶴誠（京都大）

２２ 渡邉大樹（立正大）

２３ 太田啓嵩（近畿大）

２４ 中尾朔也（福岡工大）

２５ 増山将（筑波大）

２６ 岡田恭和（東洋大）

◎＝ゲームキャプテン

〇＝ゲームバイスキャプテン

◆Ｕ２３日本代表オーストラリア遠征 今後の試合日程（時間は日本時間）

４月８日（水） Ｕ２３日本代表 対 オーストラリア・ストックマン（午後２時ＫＯ）

４月１１日（土） Ｕ２３日本代表 対 Ｕ２０オーストラリア代表（午後６時ＫＯ）

４月１４日（水） Ｕ２３日本代表 対 ランドウイック （午後１時ＫＯ）