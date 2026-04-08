“月夜のスヌーピー”限定ボトルがかわいい！ベスコス受賞セラティスからPEANUTSコラボシャンプー＆トリートメントが登場
@cosmeベストコスメアワードを受賞した高機能ナイトケアブランド「THERATIS(セラティス)」から、シリーズ初となるスヌーピーデザインボトルが登場！「セラティス ナイトリペア」と「セラティス テラ プレミアムEX ナイトコントロール」の2種同時展開で、2026年4月8日(水)より数量限定で発売される。
【画像】スヌーピー限定デザインを見る
今回のコラボデザインは、スヌーピーと、穏やかで静かな夜の世界がテーマ。一日の終わりのバスタイムに寄り添うような、優しい雰囲気に仕上がっている。
■寝ぐせ・ダメージケアの「ナイトリペア」
「セラティス ナイトリペア ペアセット(シャンプー＋ヘアトリートメント)／スヌーピー」(3080円)は、グレーのボトルにクリーム色のキャップという落ち着いた配色。月の上でくつろぎながら眠りにつく前の静かなひとときを過ごすスヌーピーがデザインされていて、ボトルごとに異なるポーズが描かれている。
同シリーズは、ケラチンやセラミド3種などのナノ補修成分が寝ている間に髪に浸透し、翌朝の寝ぐせ・ダメージをケア。うるサラな仕上がりを求める人におすすめだ。香りは透明感のある可憐なホワイトチューリップアロマ。別売りの「セラティス ナイトリペア ヘアオイル／スヌーピー」(1540円)は、寝ぐせを抑制しながらなめらかなうるおいのある髪へ導いてくれる。
■うねりケアの「テラ プレミアムEX ナイトコントロール」
「セラティス テラ プレミアムEX ナイトコントロール ペアセット(シャンプー＋ヘアトリートメント)／スヌーピー」(3300円)は、クリーム色のボトルにダークグレーのキャップと、ナイトリペアとは対照的なカラーリング。お月見を楽しんでいる穏やかなスヌーピーが描かれていて、大人っぽい雰囲気だ。
こちらはうねりが気になる人向けのシリーズ。NMNヒアルロン酸1兆個を配合し、うねりに全方位からアプローチして、超しっとりな仕上がりに。「セラティス テラ プレミアムEX ナイトコントロール ヘアミルク／スヌーピー」(1650円)とあわせて使えば、翌朝のまとまり感がぐっと変わるはず。
■バスソルト付きでバスタイムまるごと月夜の世界に
ペアセットには、限定デザインのバスソルトが付属。コラーゲン・ヒアルロン酸配合の入浴料で、アロマフリージアの香りに包まれながらおやすみ前の癒やしのバスタイムを楽しめる。就寝1〜2時間前の入浴がおすすめだそう。
“月夜のスヌーピー”デザインのボトルに囲まれながら、楽しいバスタイムを過ごしてみては。数量限定のため、気になる人は早めにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】スヌーピー限定デザインを見る
■寝ぐせ・ダメージケアの「ナイトリペア」
「セラティス ナイトリペア ペアセット(シャンプー＋ヘアトリートメント)／スヌーピー」(3080円)は、グレーのボトルにクリーム色のキャップという落ち着いた配色。月の上でくつろぎながら眠りにつく前の静かなひとときを過ごすスヌーピーがデザインされていて、ボトルごとに異なるポーズが描かれている。
同シリーズは、ケラチンやセラミド3種などのナノ補修成分が寝ている間に髪に浸透し、翌朝の寝ぐせ・ダメージをケア。うるサラな仕上がりを求める人におすすめだ。香りは透明感のある可憐なホワイトチューリップアロマ。別売りの「セラティス ナイトリペア ヘアオイル／スヌーピー」(1540円)は、寝ぐせを抑制しながらなめらかなうるおいのある髪へ導いてくれる。
■うねりケアの「テラ プレミアムEX ナイトコントロール」
「セラティス テラ プレミアムEX ナイトコントロール ペアセット(シャンプー＋ヘアトリートメント)／スヌーピー」(3300円)は、クリーム色のボトルにダークグレーのキャップと、ナイトリペアとは対照的なカラーリング。お月見を楽しんでいる穏やかなスヌーピーが描かれていて、大人っぽい雰囲気だ。
こちらはうねりが気になる人向けのシリーズ。NMNヒアルロン酸1兆個を配合し、うねりに全方位からアプローチして、超しっとりな仕上がりに。「セラティス テラ プレミアムEX ナイトコントロール ヘアミルク／スヌーピー」(1650円)とあわせて使えば、翌朝のまとまり感がぐっと変わるはず。
■バスソルト付きでバスタイムまるごと月夜の世界に
ペアセットには、限定デザインのバスソルトが付属。コラーゲン・ヒアルロン酸配合の入浴料で、アロマフリージアの香りに包まれながらおやすみ前の癒やしのバスタイムを楽しめる。就寝1〜2時間前の入浴がおすすめだそう。
“月夜のスヌーピー”デザインのボトルに囲まれながら、楽しいバスタイムを過ごしてみては。数量限定のため、気になる人は早めにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC