スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、名作フラペチーノ5種類が復活する「THE STAR フラペチーノ」を4月8日から発売します。SNS上では、「テンション爆上がり」「最高だ！」「絶対に制覇する」と名作フラペチーノの復活を喜ぶ声が上がっています。

【画像】やば…うれしすぎる！ コチラがメロン、コーヒージェリー…復活する5種のフラペチーノです！ おいしそう！！（8枚）

「THE STAR フラペチーノ」は、1996年8月2日の東京・銀座への日本1号店の開業から、2026年に30周年を迎えたことを記念して企画されたもの。全国のパートナー（従業員）の声をもとに選ばれた人気フレーバー「メロン」「フルーツヨーグルト」「コーヒー ジェリー」「加賀 棒ほうじ茶」「チャンキー クッキー」が、発売当時の味わいを大切にしながら、素材・食感・香りを現代の感覚に合わせてアップデートされて登場します。

1つの店舗で出会えるフラペチーノは5種類のうち1つのみで、“5つの名作”を探して巡る楽しさが体験できます。

ラインアップは「THE フラペチーノ of メロン of メロン」「THE フラペチーノ of フルーツ‐オン‐トップ‐ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」「THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶」「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」。

中でも「メロン」への反響が大きく、「これこれ！これが通年飲みたいッ！」「メロン！まってたぁあ」「やったー！大大大好きなメロン！！」「スタバの中で一番好きなメロン！！」との声が上がっています。

また、「懐かしさ感じる味のチャンキー クッキー一択」「チャンキー クッキー！スタバに初挑戦したのはこれが飲みたくてです。びくびくしながら注文したの懐かしい」「コーヒー ジェリーとクッキーとほうじ茶は絶対飲みたい！」「昔たまたま飲んで忘れられなかったヨーグルトフラペチーノがまさかの復刻！？生きててよかった」「ヨーグルトのが一番好き過ぎるからうれしい」「加賀 棒ほうじ茶フラペチーノの復刻が1番熱い」と、5種の人気フレーバー復活への熱量が高いコメントが寄せられています。

各商品の取り扱い店舗は公式サイトにて検索できるほか、「Google マップ」のスターバックス店舗ページにある「最新情報」で確認できます。