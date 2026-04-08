◇セ・リーグ 広島5―2巨人（2026年4月7日 マツダ）

華麗なる復活だ。広島・中崎が3点リードの9回を締め、19年8月21日のヤクルト戦以来、2421日ぶりのセーブを挙げた。

通算100セーブ以上の実績を持つ投手では史上最長ブランク。「そこに関しては特にないけど、しっかり抑えられたし任せてもらえたことはうれしかった」と充実感をにじませた。

16〜18年のリーグ3連覇に貢献した元守護神。先頭・大城を高め直球で二飛に仕留めると、佐々木は110キロ台のカーブを交えて3球三振。最後の増田陸も初球カーブで三ゴロに斬った。これが通算116セーブ目。「サク（坂倉）と握手した時に泣きそうになったけど、それは汗ということで」と笑った。

チームは連勝で貯金1。開幕から救援陣が不振に苦しむ中、復活した33歳について新井監督は「久々のセーブシチュエーションだったと思うけど、さすがザキ」と称えた。

○…中崎のセーブは19年8月21日のヤクルト戦以来、通算116度目。7年のセーブブランクはチームでは長冨浩志（86→94年）と横山竜士（98→06年）の8年に次ぐものだが、他球団を含む通算100セーブ達成以降のブランク（海外移籍投手を除く）では、山口俊（D、巨）の5年（13→18年）を更新する最長となった。