グーグル（Google）の新型スマートフォン「Google Pixel 10a」が4月14日に発売される。本稿では、前モデル「Google Pixel 9a」との違いをまとめた。

Pixel 10a（Berry）

Googleストアのほか、ドコモ／ahamo、au／UQモバイル、ソフトバンク／ワイモバイル、楽天モバイルで取り扱われる。

ストレージと価格

Pixel 10aのGoogleストア価格は、Pixel 9aから据え置きとなっている。128GBモデルが7万9900円、256GBモデルが9万4900円。メモリーはストレージ容量によらず8GBで、こちらも変更はない。

チップセット

チップセット（SoC）は2機種ともにグーグル独自の「Tensor G4」を搭載する。これまでAシリーズは、その前に登場したモデルと同じチップセットを採用しており、Tensor G4はPixel 9シリーズで採用されたもの。しかし、今回はPixel 10シリーズの「Tensor G5」ではなくG4が採用された。

セキュリティ コプロセッサに「Titan M2」を内蔵する点も同じ。両機種でGemini Nanoに対応するほか、Gemini機能をフル活用できる。

本体デザイン

大きさは、Pixel 10aが153.9×73.0×9.0mm、Pixel 9aは154.773.3×8.9mm。重さはPixel 10aが183g、Pixel 9aが185.9g。

デザイン面では、Pixel 10aは背面カメラ部分の飛び出しがなく、背面パネルが完全にフラットになったことが特徴。Pixel 9aは背面カメラがわずかに飛び出たデザインだった。

Pixel 9a（左）、Pixel 10a（右）

Pixel 10aのカラーバリエーションは「Lavender」「Berry」「Fog」「Obsidian」「Isai Blue」の5色展開。Pixel 9aは「Obsidian」「Porcelain」「Iris」「Peony」の4色展開だった。

Pixel 10a。左から、Lavender、Fog、Obsidian、Berry、Isai Blue（日本限定）

Pixel 10aの新色「Isai Blue（異彩ブルー）」はヘラルボニーとのコラボカラーで、256GBモデルのみが設定される。限定のバンパーケースやオリジナルステッカーを同梱する。

Isai Blue

ディスプレイ

Pixel 10aとPixel 9aは6.3インチのActuaディスプレイを搭載する。解像度は1080×2424で、リフレッシュレートは60～120Hz。

ガラスと最大輝度には変更があり、コーニング社のゴリラガラス3→ゴリラガラス7iに、最大輝度はHDRで1800ニト→2000ニト、ピーク輝度で2700ニト→3000ニトとなった。

背面カメラは2機種ともに広角と超広角の2眼構成。画角やセンサーサイズ、F値、解像度に変更はない。両機種で、広角カメラは画角82度・1/2インチセンサー・F値1.7・4800万画素。超広角カメラは画角120度・1/3.1インチセンサー・F値2.2・1300万画素。

両機種で最大8倍の超解像ズームに対応するほか、動画では最大4K60FPS撮影、最大5倍のデジタルズームができる。

前面カメラもPixel 10aとPixel 9aは同様の仕様で、画角96.1度・F値2.2・1300万画素。

Pixel 10aでは、新たに「カメラコーチ」や「オートベストテイク」を利用できるようになった。オーディオ面ではノイズサプレッションに対応した。

バッテリー／充電

バッテリー容量も2機種で同じ。両機種で駆動時間は30時間以上とされている。ただし、Pixel 10aはスーパーバッテリーセーバー使用時の駆動時間が延びており、最長100時間→最長120時間とうたわれている。

どちらも急速充電に対応し、Pixel 10aは45W以上のUSB PD PPS充電器を使用すると約30分で最大50%充電できる。Pixel 9aは急速充電時の速度の目安が明らかにされていない。

SIM

SIMは両機種でデュアルSIMに対応しており、物理SIMはnanoSIMを1枚使用できる。

Pixel 10aはファイル共有機能「Quick Share」でAirDropとの互換性をもつ。Pixel 9aは本稿執筆時点でAirDropに非対応。