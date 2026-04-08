「F110 Pro」SIMフリースマートフォン（Android 15対応） オレンジ

Amazonにて、FOSSiBOTのAndroidスマートフォン（SIMフリー）が特別価格で販売されている。期間は4月20日23時59分まで。

今回、OSにAndroid 15を搭載した「F110 Pro」、Android 14を搭載した「F112 Pro」がラインナップ。本体カラーなどが異なるモデルがそれぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「F110 Pro」SIMフリー（ブラック）

OSにAndroid 15を搭載したスマートフォン。最新のDimensity 6300オクタコアプロセッサを搭載し、高性能と低消費電力を両立。スムーズな動作と優れたマルチタスク処理能力を実現している。720×1,600の高解像度に対応する大画面ディスプレイを搭載。5G通信に対応し、ダウンロード、ストリーミング、オンラインゲームなど、高速通信と低遅延を体感できる。また10,000mAhの大容量バッテリーを搭載している。

「F112 Pro」SIMフリー

Android14 OSを搭載したモデル。最新のDimensity 6300オクタコアプロセッサを搭載し、6nmの先進プロセス技術を採用している。5G通信に対応しており、本体は325gと軽量で、厚さは13.3mm。7,150mAhのバッテリーを搭載し、18Wの急速充電により3時間で満充電の状態まで迅速に電力を補充できる。