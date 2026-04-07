「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、「金属バット」が奨励賞に輝き、賞金150万円を手にした。

大賞受賞歴がない漫才師によって競われる奨励賞は、観客審査員100人による採点（合計500点）で決定。ノミネートされた（出番順に）ツートライブ、たくろう、カベポスター、天才ピアニスト、金属バットの5組がネタを披露した。

M-1王者「たくろう」が442点の高得点で後続のコンビにプレッシャーをかける中、金属バットがトリで登場。大阪弁全開の「交通安全カルタ」ネタで爆笑を誘った。482点という圧倒的な点数をたたき出し、たくろうを「悔しい！」と言わしめた。

ダブルピースで喜びを表現した友保隼平。地元民の心をつかむネタで爆発的にウケたことに「やったあ！ありがてえ！やっぱり大阪ですわ〜！」と感謝した。

ベタベタの大阪弁漫才ながら、伝統ある舞台に珍しくネクタイ姿で臨んだ2人。小林圭輔は「みなさまに感謝を返せるように、この賞金は使いたいと思います」とネタとは打って変わって真面目なコメントで、先輩芸人らを驚かせた。

伝統ある同賞レースはこれまで、カンテレで日曜昼間などに放送されていた同大会がリニューアル。大会史上初のゴールデンタイムに生放送された。