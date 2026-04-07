【バツ2男と結婚します！？】誰？元夫との離婚理由をいきなり聞かせてって…＜第6話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第6話 言っていいもの？【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
そりゃそうですよね。離婚理由なんて、たとえ友達であっても詳しく話せる相手は限られます。こんなよく知りもしない知人（仮）に、過去の離婚理由を聞かれても戸惑うだけです。しかも仕事中に押し掛けられて大迷惑！ それに加えて、知人（仮）であろう女性が、自分と別れた男性と結婚しようとしている事実を知らされるなんて。この微妙な気持ちも、サナエさんたちには理解されないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第6話 言っていいもの？【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび