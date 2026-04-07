「1試合で十分だった」2安打＆美技で価値を証明　一発回答のキム・ヘソンを母国メディアが激賞

キム・ヘソンが先発起用にしっかり応えた(C)Getty Images

ドジャースのキム・ヘソンが、今季初スタメンで大きな存在感を放った。

現地時間4月6日、敵地でのブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねると、2本の安打を記録した。また打席での活躍の他、守備でも難しい内野フライを後ろ向きで好捕するなど“美技”を披露。さらに4回に四球で出塁した際には、大谷翔平のセンターフライで一塁からタッチアップで二塁に進むなど、足を絡めた好判断でチャンスを広げている。ゲームは14-2でドジャースが大勝し、3連戦初戦を制した。

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右わき腹を痛めたムーキー・ベッツの負傷者リスト（IL）入りを受け、前日にメジャー昇格を果たしたキム・ヘソン。もちろん、主軸であるベッツとは役割は異なるが、自身の特徴を存分に発揮しチームの白星に貢献してみせた。開幕をマイナーで迎え悔しさも味わったものの、今回巡ってきたチャンスでは走攻守で結果を残し、首脳陣の期待に応えている。

キム・ヘソンの母国でもこの日のパフォーマンスが大きく報じられている。『スポーツ朝鮮』ではブルージェイズ戦後、公式サイト上において、「ビッグリーグに戻ってきたキム・ヘソン。自らの価値を証明するのにわずか1試合で十分だった」と綴り、復帰初戦のプレーを称賛した。