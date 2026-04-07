「コスパ重視派」→【GU】へ！ 着回し力高い「2,000円台ワンピ」

新年度を迎えて、何かと出費が増える今の時期。節約したいけれど、おしゃれも諦めたくない！ そんなコスパ重視の大人女性におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場している2,000円台のワンピース。1枚でヘルシーに着こなしたり、レイヤードを楽しんだり、お値段以上に活躍しそう。おしゃれスタッフさんによる最旬コーデにも注目です。

幅広いシーンで頼れるシャツワンピ

【GU】「フレアシャツワンピース」\2,990（税込）

きちんと感が欲しい通勤や、いつものパンツスタイルに羽織りが欲しいときなど、シーンレスに使いやすいシャツワンピ。ウエストの切り替え位置が高めにデザインされているため、自然とスタイルアップが狙えます。UVカット機能が付いており、着るだけで簡単に紫外線対策も◎ スタッフのManamiさんのようにパンツと重ね着したこなれ感のあるコーデのほか、タンクトップと合わせてヘルシーな肌見せを楽しむのもおすすめ。

きれいめにもカジュアルにも対応できるキャミワンピ

【GU】「布帛コンビネーションワンピース」\2,490（税込）

胸元のシャーリングディテールが、顔まわりを華やかに演出するワンピース。胸下の切り替えからはハリのある布帛素材が使われているため、美しいシルエットをキープしてくれそう。Mayuさんは爽やかなブルーのシアーTシャツと合わせて、春らしさ満点のコーデに。きれいめに仕上げたいときは、ジャケットやシャツなどかっちりとした羽織りと合わせて大人顔に引き寄せてみて。

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writer：Emika.M