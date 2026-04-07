お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が6日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。「最大の悩み」について語った。

この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏とともに出演。「やっぱり最大の悩みは…」と打ち明ける場面があった。

「コンビなんで、相方があんまいないっていうのは…相方のせいにしたくはないですけど、責任持ってちゃんと引っ張ってくれよって」「何でもかんでも“お前はこうしろ、ああしろ”って言ってくれたじゃん。急にいなくなってシンガポール行っちゃったから。先頭がいなくなって分かんなくなっちゃった」と明かした。

佐久間氏は「相方に遠巻きにでも、お笑いやりたいんだけどどうしたらいい？」って聞いてみたら？」とアドバイス。「それは結構言ってたんですよね、この1、2年も、それこそ『ナイツ』の塙さんに機会いただいて（漫才協会のステージで）相方に漫才やろうよってオファーはしてた」というも「あっちゃんは“今じゃない”って。それを無理やり引きずり出すことはできないですよ」と吐露した。