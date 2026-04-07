この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

不動産系YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】家にまでスニーカーブーム到来な1DK間取りを内見！」と題した動画を公開した。動画では、東京都豊島区にある、間取り図が「スニーカー」の形をした築浅の変則型1DK物件の内見模様を伝えている。



「ゆっくり不動産」は、道路から奥まった細い秘密の通路を通ってアプローチする長屋スタイルの物件を紹介。25㎡の室内は、玄関から奥の「つま先」に向かって幅が狭くなる独特の構造を持つ。



玄関付近には、特大シューズクローゼットとして使える棚が備えられており、スニーカーラックとしても活用できる。室内の採光はスニーカーの「ソール側」から取り入れるスタイルで、半透明の玄関ドアや窓により1階ながら十分な明るさが確保されている。さらにスニーカーの「靴ひも部分」に配置された水回りは、隣室の階段下空間を活用したトイレや洗濯機置き場など、空間を効率的に使った無駄のないレイアウトになっている。



キッチンの奥、スニーカーの最先端部分にあたる三角形のデッドスペースは、コンパクトなワークスペースとして有効活用されている。正面の窓からは山手線などの電車が走り抜ける「線路VIEW」が楽しめ、二重サッシによる防音対策も万全に施されている。



さらに、1DKの部屋を仕切る方法として「ダブルロールスクリーン」を採用。「仕切ってもスニーカー！」と表現するように、スクリーンを下ろすことで、よりくっきりとスニーカーの形が浮かび上がるユニークな設計となっている。



「ゆっくり不動産」は、変則的な三角形の空間を生活イメージが湧くレイアウトに仕上げた設計士の手腕を高く評価。スニーカーマニアだけでなく電車マニアも楽しめる、趣味と生活を両立させる部屋選びの新たな可能性を示している。