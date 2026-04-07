余命宣告された猫ちゃん。飼い主さんと共に、懸命に病と向き合う姿が大きな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4万7000回を超え「たくさんたくさん頑張ったね！こちらも勇気貰えます」「いっぱい辛くて不安だったことでしょう…」「すごくすごく大変だったね！もんたちゃん本当によく頑張ったね」といったコメントが集まっています。

【動画：ずっと水も飲めずご飯も食べられなかった猫→ようやく原因が判明して…『闘病の記録』に涙】

原因不明の体調不良…

Instagramアカウント「@ckmmsthecats」に投稿されたのは、余命宣告された猫ちゃんの闘病の記録です。突然、ごはんを食べられなくなり、水も飲めなくなってしまったという猫の「もんた」ちゃん。

半年後には体重が今までの半分になってしまったといいます。どこの動物病院でも原因がわかりませんでしたが、大学病院で「脳腫瘍」であることがわかり、さらに「余命2ヵ月」と宣告されたのだそう。

おねーちゃんと共に挑んだ、過酷な放射線治療

飼い主である「おねーちゃん」は、もんたちゃんの放射線治療をすることを決意。毎回全身麻酔で行われる放射線治療、長い入院、何時間もかかる大学病院への移動など、もんたちゃんはおねーちゃんと共に、懸命に治療に立ち向かったそうです。

二人の強い絆と諦めない姿勢によって、放射線治療は大成功！脳腫瘍はとても小さくなったそうです。もんたちゃんはみんなから「がんばったね」とたくさんほめてもらったといいます。現在も通院し、お薬や点滴が必要ですが、もんたちゃんは元気になったそうです。

大好きな家族に囲まれて、今日も穏やかな日常

現在のもんたちゃんは、水を飲むこともごはんを食べることもできます。同居猫ちゃんたちとプロレスをして遊ぶほか、家中を元気に走り回ったりジャンプしたりする姿も見られるそうです。

そんなもんたちゃんにおねーちゃんは「世界一大好きだよ」といつも話しかけているといいます。大好きなおねーちゃんに見守られながら、もんたちゃんは今日も穏やかな日常を過ごしています。

投稿には「大変だったでしょうけど、負けない気持ち、愛、絆‥これからもずーっとご一緒でね！応援しています」「一番がんばったのはもんた、だけどもんたを支えて信じたおねーちゃん、尊敬です」「もんたとお姉ちゃんは深い絆で結ばれてるんですね！久々のうれし泣き」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「@ckmmsthecats」では、もんたちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@ckmmsthecats」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。