え！替えてない？…節約の為とはいえ、お風呂のお湯を替えないと衛生面だけでなくヤバい理由とは？【ヤバい風水】

え！替えてない？…節約の為とはいえ、お風呂のお湯を替えないと衛生面だけでなくヤバい理由

お風呂にはブルーやグリーンの入浴剤が吉

節約のためにお風呂のお湯を替えるのは2日に1回というお宅もありますが、風水的にはおすすめできません。お風呂は皮脂や垢（あか）といった物理的な汚れだけでなく、体に溜まった悪い運気を洗い流してくれる場所なので、清潔であることがまず重要なのです。入浴剤を入れるなら、広大な海をイメージさせるブルーや爽やかな森林を感じさせるグリーンがおすすめ。香りと色に癒されてリラックスすることでお金のめぐりもよくなります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。