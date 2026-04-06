保護された子猫は、投稿主さんが履いている靴下に掴まって、ぶら下がって遊んでいたのだとか。4兄妹でブームが巻き起こったので、投稿主さんは穴あき靴下が続出してしまったとのこと。動画は6万回以上も再生され、「がんばれ」「スパイダーにゃん」とのコメントが集まっています。

【動画：飼い主さんが履いている『靴下に掴まって遊んでいた子猫』→足を動かされても…微笑ましい光景】

子猫たちの間で巻き起こった靴下ブーム

Instagramアカウント「猫スペースきぶん屋 阪本一郎」さまに登場したのは、保護された子猫のリリちゃん。投稿主さんは、宝塚市で猫のふれあい場を運営しているのだそう。

リリちゃんは、4兄妹なのだとか。動画を撮影した時期、なぜか兄妹猫たちの間で突如靴下ブームが巻き起こり、投稿主さんの足に掴まってぶら下がって遊んでいたとのこと。

続出する穴あき靴下

しっかりと爪を立てて捕まるので、穴の開いた靴下が続出したのだそう。4兄弟の中でも、リリちゃんが一番靴下遊びにはまっていたのだとか。投稿主さんが足を揺らしても、落ちないように頑張って掴まっていたとのこと。

始めは4本の足で掴まっていたものの、途中で後ろ足が落ちてしまい、前足だけで掴まっている状態になってしまったリリちゃん。すぐに体勢を立て直して、また4本の足でがっちりと掴まりなおしていたのだそうです。

絶妙なバランス感覚で掴まり続けるリリちゃん

リリちゃんは、投稿主さんが足を動かしても落ちないように、絶妙なバランス感覚で掴まり続けていたとのこと。足の揺れさえも遊びの一つとして楽しんでいるのかもしれません。

最終的には、バランスを崩して床に落ちてしまったとのことです。兄妹猫たちの間でブームが去るまでは、穴だらけの靴下が積み上がっていくことでしょう。

靴下にぶら下がって遊ぶリリちゃんの姿はInstagramで4.6万回以上も再生され、「猫釣り」「ニャンリフト」「SASUKE⁉うちの子流石にチビではないけど、足に飛びついてきます！勢いがすごい。かまってアピールでしょうかね。人間キャットタワーに時々なります」「小さな恐竜。頑張れ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「猫スペースきぶん屋 阪本一郎」さまには、投稿主さんのもとに来た、保護猫たちの姿がたくさん投稿されています。個性豊かで元気いっぱいな猫たちの様子を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫スペースきぶん屋 阪本一郎」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。