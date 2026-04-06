自転車の「青切符」が話題になっている。2026年（令和8年）4月1日より道路交通法が改正され、これまで自動車のみだった青切符＝交通反則通告制度が導入されることになり日本全国で様々な混乱が生じているようだ。

だが、実は自転車だけではなく「自動車」に関しても道路交通法改正による新ルールが追加されている。

改正道路交通法によると、自動車が車線変更をせずに自転車を追い抜く際には、「十分な間隔を保つ」ないしは「安全な速度で走行する」ことが義務付けられたのだ。

警察庁などによると、「十分な間隔」とは「少なくとも1メートルほど」と指定されており、「安全な速度」とは「時速20～30キロ」であるという。

だがネットでは、この新ルールに対し批判的な声も少なくない。

今回の道路交通法改正により、自転車は「歩道ではなく車道を走る」ことが義務付けられており、そのような状況下で「1メートルほどの間隔を開ける」「時速20～30キロ走行」を行おうとすると「自動車との接触につながる」「30キロ以上のスピードを出す事ができない」といった「逆に事故を誘発してしまう」といった声があがっているのだ。

また、自動車および自転車ユーザーの声として共通しているのは「車道を整備して欲しい」という声だという。現在一部の道路では自転車専用の車線やレーンが設置されているが、一部の地域に限られている。そのため、「自転車と自動車、双方の安全のためにも道路を整備して欲しい」「法律よりも道路の設備の方が大切」「法だけ厳しくしても意味がない」といった声が相次いでいる。

何かと話題の青切符＝交通反則通告制度。法の整備は道路の整備よりも簡単だった、ということだろうか。