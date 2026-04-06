『ネプリーグ』急きょ欠席の佐藤二朗、まさかの“代役”に視聴者から反響「ペンを持てるの？」「存在感ありすぎるw」
フジテレビで6日、『ネプリーグSP』（後7：00）が放送され、俳優の佐藤二朗の“代打”を務めた出演者に注目が集まった。
【写真】クイズもできちゃうの！…こぶしを突き上げるガチャピン
今回は「新火9ドラマチーム」vs「新木10ドラマチーム」vs「JO1チーム」の豪華三つどもえバトルとなったが、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』で主演を務め、この日も参加予定だった佐藤がのどの痛みで急きょ欠席となったことが番組内で明かされた。
そんな佐藤の代打として現れたのが、人気キャラクターのガチャピンだった。すると第一声、「ごあいさつさせていただきます」と切り出すと「ガーチャガチャガチャガチャピンです」と原田泰造の代名詞であるあいさつネタを切り出し、スタジオを沸かせた。
その後、時事キーワードをペンを使って回答する「ネプレール」に挑んだガチャピンだったが、落ち着いた様子で正解を重ねた。この展開に視聴者からは「しっかり時事を抑えてるガチャピンすごいな」「ペンを持てるの？」「存在感ありすぎるw」
【写真】クイズもできちゃうの！…こぶしを突き上げるガチャピン
今回は「新火9ドラマチーム」vs「新木10ドラマチーム」vs「JO1チーム」の豪華三つどもえバトルとなったが、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』で主演を務め、この日も参加予定だった佐藤がのどの痛みで急きょ欠席となったことが番組内で明かされた。
そんな佐藤の代打として現れたのが、人気キャラクターのガチャピンだった。すると第一声、「ごあいさつさせていただきます」と切り出すと「ガーチャガチャガチャガチャピンです」と原田泰造の代名詞であるあいさつネタを切り出し、スタジオを沸かせた。
その後、時事キーワードをペンを使って回答する「ネプレール」に挑んだガチャピンだったが、落ち着いた様子で正解を重ねた。この展開に視聴者からは「しっかり時事を抑えてるガチャピンすごいな」「ペンを持てるの？」「存在感ありすぎるw」