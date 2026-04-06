児童行方不明…最新情報は？現場で取材を続ける記者が解説

京都府南丹市立園部小学校に通う小学6年生・安達結希さん（11）が行方不明になってから、4月6日で2週間が経過しました 。警察や消防団による懸命の捜索が続けられていますが、依然として安達さんの足取りは掴めていません 。

【写真で見る】約40人態勢で市内全域を… きょうの捜索活動の様子

これまでに判明している事実や、取材によって見えてきた「不可解な点」について、現場で取材を続けるMBS京都支局・眞目洋亮記者が解説します。

▼山中で発見されたリュック 前日までの捜索では見つからず

▼捜索活動の現状は？

▼米澤飛鳥解説委員が指摘する「捜索難航の背景」

▼同級生の保護者や親族が語る「不安」

▼保護者説明会を開催へ…何を説明？

欠席に気づいてから保護者連絡まで「空白の3時間」の理由

結希さんの行方が分からなくなったのは、3月23日のことでした 。

▼午前8時ごろ：父親が車で安達さんを学校近くまで送迎（23日は卒業式で在校生として出席予定）

▼午前8時30分ごろ：担任が安達さんの欠席に気づく

▼午前11時45分ごろ（卒業式終了後）：担任が母親に電話で連絡したことで行方不明が判明→父親が110番通報

上記の経緯から、学校が欠席に気づいてから行方不明が発覚するまで約3時間のタイムラグが生じていることがわかります 。この遅れについて学校側は謝罪を表明していますが、背景には、当日が「卒業式」という特別な日であったことが影響していると考えられます。

（眞目記者）

「担任は式のために多忙な状況で、ひとまず『もし保護者から連絡があればお願いします』という依頼だけをして式に向かいました」

「また、学校で導入されていた『欠席アプリ』では、翌24日からの欠席連絡が入っていたため、学校側に『日付を1日間違えたのではないか』という思い込みもあり、連絡が遅れてしまったということです」

山中で発見されたリュック 前日までの捜索では見つからず

事態が動いたのは、行方不明から6日後の3月29日。安達さんの親族が小学校から北西に約3km離れた山の中で、「ランリュック」と呼ばれる通学用かばんを見つけました。

発見場所は、住宅街を抜け、車1台が通るのがやっとというほど道が狭くなった山の中で、園部小学校からは大人の足で歩いても1時間ほどかかります。

この付近は、かばんが発見される以前の24日、25日、そして、かばん発見前日の28日にも消防団が捜索を行っていましたが、その時点では発見されていませんでした 。

しらみつぶしの捜索続くが、手がかりは…

現在、警察や消防団は延べ1000人以上を投入し、寄せられた約230件の情報（4月6日午前9時時点）をもとに捜索を続けています 。かばんが発見された場所の付近では、ボートや水中ドローンを使って池の捜索も行われました 。

警察は現在、「行方不明となった安達くんを捜索する」という一点に集中しているということですが、捜索は困難を極めています 。

（眞目記者） 「警察は園部小学校から安達さんの自宅方面にあたる『るり渓』付近なども捜索しているということですが、これは確証や手がかりがあるからではなく、手がかりがランリュックしかないという手詰まりな状況のため、しらみつぶしに可能性をつぶし、手がかりを得るべく捜索を続けているということです」

「防犯カメラの少なさ」MBS米澤飛鳥解説委員が指摘

MBSの米澤飛鳥解説委員は、難航する捜索の現状を次のように分析します 。

（米澤解説委員） 「捜索範囲がいまだに広い点が気になります。手がかりが乏しく、防犯カメラの数も都心部に比べて少ないのではないかと思います。また、安達さんは行方不明となった当日、携帯電話を持っていなかったとみられているため、位置情報が得られないことも捜索を難しくしている要因だと思います」

「外で子どもを遊ばせられない」同級生の保護者からも不安の声

安達さんの親族は、MBSの取材に対し「結希くんは明るく、とてもいい子で、早く見つかってほしい」と、痛切な思いを語っています 。

また、同級生の保護者からも「何があったのか知りたい。今はただ早く見つかってほしい」といった声のほか、「これまでのように外で子ども遊ばせることができない」など、不安の声が上がっています。

6日夜に保護者説明会を開催予定

安達さんが通う園部小学校は、4月8日に始業式を迎えます 。また、関係者によりますと4月6日午後7時から、6年生の保護者を対象とした説明会が開かれる予定で、

▼当日、安達さんの保護者への連絡が遅れた経緯

▼スクールカウンセラーの導入

▼登下校中の見守り活動の人数増加

などについて説明するとみられます。

一日も早い安達さんの発見が待たれます 。

【南丹警察署 生活安全課】（0771）62－0110

■南丹市立園部小学校・安達結希さん（11）について

・身長約134.5cm やせ型

・上半分が黒、下半分が灰色のフリース

・胸に「84」と書かれた灰色のトレーナー

・ベージュのズボン

・黒色のネックウォーマー

・黒色のスニーカー など